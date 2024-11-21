Сніг, ожеледь і морози: в Україні серйозно зіпсується погода

Упродовж тижня в багатьох регіонах України різко знизиться температура повітря.

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В Україну йде похолодання / Фото: pixabay.com

Коротко:

В Україні почнеться справжня зима

Температура повітря знижуватиметься вже завтра

Погода в Україні найближчими днями буде складною. Синоптики попереджають, що країну накриє сильний дощ, мокрий сніг. Також очікується поривчастий вітер та ожеледиця. Крім того, відбудеться різке зниження температури повітря.

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Погода на сьогодні

У четвер, 21 листопада, атмосферний фронт принесе в Україну сильні опади, поривчастий, місцями штормовий вітер, а також налипання мокрого снігу та ожеледицю.

У деяких регіонах на дорогах утвориться перша ожеледиця, і це створить ризики безпеці на дорогах, пише ТСН із посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Прогноз погоди на 21 листопада / meteo.gov.ua

Погода на тиждень - прогноз

З 22 листопада стовпчики термометрів почнуть опускатися вниз.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха розповіла, що температура повітря коливатиметься і відрізнятиметься по областях.

Погода в Україні 22 листопада / meteo.gov.ua

До 24 листопада очікується переміщення на територію України активних атмосферних фронтів. Конкретніші показники щодо дощу та снігу уточнюватимуться щодня.

Синоптик попередила про пориви вітру в межах 20 метрів на секунду. У Карпатах очікуються сильні снігопади, можуть бути хуртовини. На дорогах - ожеледь і налипання мокрого снігу.

Погода в Києві

У столиці України протягом кількох днів утворюється сніговий покрив.

Як писав Главред, у ніч на четвер, 21 листопада, в Києві випав мокрий сніг. Комунальні служби столиці вже почали обробку доріг для запобігання ожеледиці.

Синоптик прогнозує, що протягом усього дня в Києві збережеться хмарна погода. Нічний дрібний дощ зі снігом уранці посилився. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.

Водіїв закликали бути максимально обачними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів - бути обережними та носити флікери в темний час доби.

Прогноз погоди на зиму в Україні

Як повідомляв Главред, погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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