Сніг, ожеледь і морози: в Україні серйозно зіпсується погода

Коротко:
- В Україні почнеться справжня зима
- Температура повітря знижуватиметься вже завтра
Погода в Україні найближчими днями буде складною. Синоптики попереджають, що країну накриє сильний дощ, мокрий сніг. Також очікується поривчастий вітер та ожеледиця. Крім того, відбудеться різке зниження температури повітря.
Погода на сьогодні
У четвер, 21 листопада, атмосферний фронт принесе в Україну сильні опади, поривчастий, місцями штормовий вітер, а також налипання мокрого снігу та ожеледицю.
У деяких регіонах на дорогах утвориться перша ожеледиця, і це створить ризики безпеці на дорогах, пише ТСН із посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Погода на тиждень - прогноз
З 22 листопада стовпчики термометрів почнуть опускатися вниз.
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха розповіла, що температура повітря коливатиметься і відрізнятиметься по областях.
До 24 листопада очікується переміщення на територію України активних атмосферних фронтів. Конкретніші показники щодо дощу та снігу уточнюватимуться щодня.
Синоптик попередила про пориви вітру в межах 20 метрів на секунду. У Карпатах очікуються сильні снігопади, можуть бути хуртовини. На дорогах - ожеледь і налипання мокрого снігу.
Погода в Києві
У столиці України протягом кількох днів утворюється сніговий покрив.
Як писав Главред, у ніч на четвер, 21 листопада, в Києві випав мокрий сніг. Комунальні служби столиці вже почали обробку доріг для запобігання ожеледиці.
Синоптик прогнозує, що протягом усього дня в Києві збережеться хмарна погода. Нічний дрібний дощ зі снігом уранці посилився. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.
Водіїв закликали бути максимально обачними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів - бути обережними та носити флікери в темний час доби.
Прогноз погоди на зиму в Україні
Як повідомляв Главред, погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.
Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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