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Країну атакувала найпотужніша магнітна буря: Україна під атакою майже 7-бального шторму

Ангеліна Підвисоцька
5 квітня 2025, 06:20
431
Ця магнітна буря може вплинути на ваше самопочуття.
магнітна буря
Україну атакувала нова магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

В Україні різко посилилася магнітна буря. Вона може вплинути на ваше самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Потужний майже 7-бальний спалах долетів до Землі 2 квітня. 4 квітня він трохи ослаб і став 4-бальним. Очікується, що 6 квітня він опуститься до трьох балів, проте вже наступного дня він знову посилиться.

відео дня

8-10 квітня включно штормитиме майже 6-бальна буря. Наступні 4 дні вона буде слабшою на один бал. 15 квітня стане трибальною і опуститься до мінімуму.

Однак розслаблятися зарано, адже до кінця квітня країну атакує ще одна буря, яка триватиме 5 днів. Очікується, що вона розпочнеться 21 квітня і вдарить із потужністю 3 бали. Свого 5-бального піку вона досягне 22 квітня. Після цього вона стане трохи слабшою і знову зросте до того ж рівня. Потужність бурі знизиться до мінімуму 26 квітня.

магнітна буря
Україну атакувала нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години стався 1 спалах класу С. Повідомляється, що 5 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 54 сонячні плями.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому цього дня їм потрібно бути обережними", - ідеться в повідомленні.

Країну атакувала найпотужніша магнітна буря: Україна під атакою майже 7-бального шторму
Вплив магнітної бурі на здоров'я / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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