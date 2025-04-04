Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

Альона Вороніна
4 квітня 2025, 13:51
1040
Синоптикиня сказала, скільки часу в Україні буде триматися похолодання і до чого варто бути готовими.
Погода, снег, зима
Скільки протримається похолодання в Україні/ фото: УНИАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 5-6 квітня
  • Де буде випадати сніг і не будуть заморозки

Погода в Україні у вихідні, 5 і 6 квітня, буде з дощами, снігом і мокрим снігом. Похолодання й опади накриють майже всю територію нашої країни.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в суботу, 5, квітня в Україні повсюди очікуються дощі.

відео дня

На заході, півночі та Вінниччині в суботу похолоднішає до +7…+12 градусів, на решті території ще побуде тепліше – температура повітря триматиметься на рівні +12…+18 градусів.

У неділю, 6 квітня, холод посилиться. Вдень у більшості областей України очікується до +2…+9 градусів, на заході навіть у денні години передбачається 0…+4 градуси.

У східних областях, в Криму та на Дніпропетровщині в неділю буде тепліше, +10…+15 градусів.

6 квітня у західних та північних областях та частково у центральній частині випадатиме мокрий сніг та сніг. На решті території – переважно поки що буде йти дощ.

Також синоптикиня попередила, що втер 6 квітня в Україні посилиться до штормових значень.

Погода в Украине 5 апреля
Погода в Україні 5 квітня/ meteoprog
Погода в Украине 6 апреля
Погода в Україні 6 квітня/ meteoprog

Погода в Києві 5-6 квітня

У Києві в суботу, 5 квітня, очікується дощ та зниження температури повітря до +10…+12 градусів.

В неділю у столиці України буде +5 градусів, сильний вітер та ймовірний мокрий сніг.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Скільки в Україні протримається холодна погода

Згідно з попереднім прогнозом синоптикиня, в похолодання в Україні буде весь наступний тиждень.

"Наступний тиждень в Україні, практично до Вербної неділі, буде холодним, із заморозками вночі та дрібними "плюсами" вдень", – зазначила Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, налетять хуртовини і вдарять заморозки – стало відомо, які області накриє зимова погода. Скоро температура дуже різко знизиться, будуть сніг і хуртовини.

Також раніше повідомлялося, що в Україні вдарять заморозки і буде мокрий сніг – синоптик назвала дату різкого похолодання. В Україні очікується похолодання, посилення вітру до штормового та мокрий сніг.

Нагадаємо, буде мокрий сніг, ожеледиця і заморозки – стало відомо, у яких регіонах України погіршиться погода. Через ускладнення погодних умов водіїв та пішоходів закликають бути більш обережними на дорогах.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра погода на вихідні
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Введення іноземних військ в Україну: ЗМІ дізналися про важливі переговори в Києві

Введення іноземних військ в Україну: ЗМІ дізналися про важливі переговори в Києві

14:35Україна
Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

13:51Синоптик
Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

13:40Світ
Реклама

Популярне

Більше
Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках хлопчика, який малює, за 19 сек

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках хлопчика, який малює, за 19 сек

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Висока і довговолоса: старша донька Джолі та Пітта стала справжньою красунею

Висока і довговолоса: старша донька Джолі та Пітта стала справжньою красунею

Що думає кішка про свого господаря - де і як спить пухнастик розповість багато про що

Що думає кішка про свого господаря - де і як спить пухнастик розповість багато про що

Останні новини

15:46

У ЄС бояться додаткових проблем через членство України: в ВРУ пояснили чому

15:30

Навіщо 5 квітня провітрювати дім: яке свято і день ангела

15:28

Жінки у трьох регіонах України зможуть отримати фінансову допомогу: хто у списку

15:16

Які 4 рослини потрібно обрізати у квітні: до літа будуть бурхливо цвісти

15:10

Кубок України з футболу перезавантажується: усі подробиці

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
14:35

Введення іноземних військ в Україну: ЗМІ дізналися про важливі переговори в Києві

14:35

Хто багатий: тільки найкмітливіші знайдуть багатія за 5 секунд

14:23

Чи відбудеться великоднє перемир'я: на яку хитрість може піти РФ

14:19

Чи зростуть тарифи на комунальні послуги: у Міненерго чітко відповіли

Реклама
13:51

Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

13:40

Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

13:34

Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки: у чому причина

13:31

"Сила стримування": посол про ймовірність введення іноземних військ в Україну

13:23

Армія РФ штурмує острови Дніпра на Херсонщині з великими втратами - Атеш

12:50

Розширення зони активних боїв: відомо, де росіяни хочуть прорвати кордон

12:47

Чи з’являться в Україні іноземні війська і як сплутають карти Росії на полі бою: інтерв’ю з Шамшуром

12:44

У Мелітополі знищено броньовик з бойовиками Кадирова: ГУР повідомило деталі

12:42

Загроза розвалу НАТО: прогноз імовірності виходу США з АльянсуВідео

12:37

"Постійно різні жінки": Єфросиніна відреагувала на чутки про зради чоловіка

12:31

Як нові тарифи Трампа вплинуть на курс долара в Україні: прогноз банкіра

Реклама
12:17

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

12:16

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

12:03

Окупанти готуються до відбиття можливих атак ЗСУ у Криму, але є нюанс - ЗМІ

11:47

Під Москвою гриміли вибухи: у ЦПД повідомили про удар дронів по РФ

11:47

Падала в непритомність: колега Заворотнюк розповів про жорстокість на зйомках "Няні Віки"

11:25

Молоко зберігатиметься набагато довше: що потрібно додати у пляшку

11:20

Трамп може сильно вдарити по РФ, вона втратить десятки млрд доларів - економіст

11:08

Окупанти потрапили у засідку ЗСУ на Донеччині: ЗМІ повідомили деталі

11:04

Китайський гороскоп на завтра 5 квітня: Коням - приниження, Тиграм - випробування

11:04

Інсайдер повідомив про ворожнечу синів Бекхемів: що відбувається

10:43

Посланець Путіна висунув нахабне звинувачення на адресу Києва після переговорів у США

10:39

"Копійки" більше не буде: голова НБУ розповів про тираж нової монети

10:24

Син Анастасії Заворотнюк перестав виходити на зв'язок - росЗМІ

09:48

Росія випустила по Україні майже 80 Шахедів: відомі наслідки атакиФотоВідео

09:36

У НАТО сказали, чи може Україна програти у війні з РФ

09:35

У Дніпрі чиновника підірвали в авто разом із дружиною: ЗМІ дізналися ім'я постраждалого

09:26

"Максимум півроку": Віктор Павлік розповів про стан здоров'я після операції

08:38

ЗСУ просунулися і звільнили селище на важливому напрямку - ISW

08:37

РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста: військовий описав загрозу

08:21

Колишня наречена Володимира Кличка оголосила про поповнення

Реклама
08:10

Путін грає з Трампом у доброго і злого слідчогоПогляд

07:43

Оточення застерігає Трампа від дзвінка Путіну: названо головну причину

07:10

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

06:48

РФ хоче скористатися переговорами: в ISW розкрили реальні бажання Кремля

06:10

Партнерство нового рівня від СШАПогляд

05:50

Хитра перевірка IQ: знайдіть помилку в головоломці за 6 секунд

05:22

Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

04:35

Як правильно – взаємно чи навзаєм: вчителька здивувала відповіддюВідео

04:02

Знають одиниці: чому плоскогубці так назвали

03:30

Заміна НАТО: несподіваний прогноз нового альянсу в Європі з Україною

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти