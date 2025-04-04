Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 5-6 квітня
- Де буде випадати сніг і не будуть заморозки
Погода в Україні у вихідні, 5 і 6 квітня, буде з дощами, снігом і мокрим снігом. Похолодання й опади накриють майже всю територію нашої країни.
Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в суботу, 5, квітня в Україні повсюди очікуються дощі.
На заході, півночі та Вінниччині в суботу похолоднішає до +7…+12 градусів, на решті території ще побуде тепліше – температура повітря триматиметься на рівні +12…+18 градусів.
У неділю, 6 квітня, холод посилиться. Вдень у більшості областей України очікується до +2…+9 градусів, на заході навіть у денні години передбачається 0…+4 градуси.
У східних областях, в Криму та на Дніпропетровщині в неділю буде тепліше, +10…+15 градусів.
6 квітня у західних та північних областях та частково у центральній частині випадатиме мокрий сніг та сніг. На решті території – переважно поки що буде йти дощ.
Також синоптикиня попередила, що втер 6 квітня в Україні посилиться до штормових значень.
Погода в Києві 5-6 квітня
У Києві в суботу, 5 квітня, очікується дощ та зниження температури повітря до +10…+12 градусів.
В неділю у столиці України буде +5 градусів, сильний вітер та ймовірний мокрий сніг.
Скільки в Україні протримається холодна погода
Згідно з попереднім прогнозом синоптикиня, в похолодання в Україні буде весь наступний тиждень.
"Наступний тиждень в Україні, практично до Вербної неділі, буде холодним, із заморозками вночі та дрібними "плюсами" вдень", – зазначила Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, налетять хуртовини і вдарять заморозки – стало відомо, які області накриє зимова погода. Скоро температура дуже різко знизиться, будуть сніг і хуртовини.
Також раніше повідомлялося, що в Україні вдарять заморозки і буде мокрий сніг – синоптик назвала дату різкого похолодання. В Україні очікується похолодання, посилення вітру до штормового та мокрий сніг.
Нагадаємо, буде мокрий сніг, ожеледиця і заморозки – стало відомо, у яких регіонах України погіршиться погода. Через ускладнення погодних умов водіїв та пішоходів закликають бути більш обережними на дорогах.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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