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Країна під атакою потужної бурі: увірвався майже 6-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
25 вересня 2024, 05:55
129
Магнітна буря триватиме щонайменше 4 дні.
сонце, магнітна буря
Україну атакує майже 6-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила нова магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Ця буря почалася 23 вересня. Вона вдарила одразу з 5-бальною потужністю. Наступного дня її потужність знизилася до 4-х балів. Очікується, що 25 вересня буря знову стане потужнішою і досягне майже 6-бальної позначки. Після цього геомагнітний шторм ослабне і піде на спад.

Прогнозується, що наступна магнітна буря почнеться не так вже й скоро. Вона атакує країну 5-6 вересня і буде не дуже сильною.

відео дня
магнітна буря
Україну атакує майже 6-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 3 спалахи класів С і М. Повідомляється, що 25 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 32 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Країна під атакою потужної бурі: увірвався майже 6-бальний шторм
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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