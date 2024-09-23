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Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання

Ангеліна Підвисоцька
23 вересня 2024, 19:22
158
Синоптики попереджають про те, що 24 вересня у багатьох областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
погода
Прогноз погоди в Україні 24 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 24 вересня буде сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у багатьох областях. Про це попереджають жителів північних, центральних, південних (крім Одеської), Харківської, Волинської, Рівненської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 24 вересня в Україні буде тепло. Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Погода буде сухою та ясною. Температура повітря підвищиться до +28 градусів, але ночі будуть холодними. Вже з 28-29 вересня погода почне змінюватись.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 24 сентября
Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / фото: ventusky

Погода 24 вересня

В Україні 24 вересня буде малохмарно. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у Криму. Вночі та вранці у західних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7-12°, у південній частині 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 16-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 24 вересня в Україні вдень буде достатньо тепло. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+29 градусів. Найнижча температура буде у Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря підвищиться до +11...+27 градусів.

погода 24 сентября
Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / фото: meteoprog

Погода 24 вересня у Києві

У Києві 24 вересня буде малохмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°; у Києві вночі 9-11°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 24 сентября
Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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