Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

Погода в Україні у середу, 25 вересня, у більшості областей буде сухою і сонячною. Проте так буде не всюди – частину нашої держави накриє скандинавський циклон Brigitta. Через атмосферний фронт із заходу, який буде пов'язаний із цим циклоном, у західних областях України місцями пройдуть дощі, ймовірно з грозами.
Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. При цьому вона зазначила, що решта території нашої країни все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода.
Температура повітря буде майже літньою, передбачається +23…+28 градусів. У західних областях очікується +21…+24 градуси.
У Києві в середу очікується суха сонячна і тепла погода, температура повітря триматиметься на рівні +26 градусів.
Коли в Україні похолодає
Відчутніше похолодання у нашій державі буде орієнтовно 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко, зазначила синоптикиня.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що у нашій державі вдарить +28 градусів – стало відомо, коли в Україні різко потепліє. Синоптикиня попередила про різке потепління, але водночас розповіла, коли погода почне змінюватися.
Також раніше повідомлялося, що погода почне змінюватись – було названо дату сильного похолодання. Синоптики попереджають про те, що 24 вересня у багатьох областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, шторм почався раніше очікуваного – Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря. Очікується, що ця буря "труситиме" країну кілька днів.
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