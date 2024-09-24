УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

Альона Вороніна
24 вересня 2024, 15:24
540
Синоптикиня назвала дату, коли в Україні відчутно похолодає.

Погода, дождь, осень
Погода в Україні - нашу державу накриє циклон Brigitta/ УНІАН

Погода в Україні у середу, 25 вересня, у більшості областей буде сухою і сонячною. Проте так буде не всюди – частину нашої держави накриє скандинавський циклон Brigitta. Через атмосферний фронт із заходу, який буде пов'язаний із цим циклоном, у західних областях України місцями пройдуть дощі, ймовірно з грозами.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. При цьому вона зазначила, що решта території нашої країни все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода.

відео дня

Температура повітря буде майже літньою, передбачається +23…+28 градусів. У західних областях очікується +21…+24 градуси.

У Києві в середу очікується суха сонячна і тепла погода, температура повітря триматиметься на рівні +26 градусів.

Погода в Украине 25 сентября
Погода в Україні 25 вересня/ Facebook Діденко
Погода в Украине 25 сентября
Погода в Україні 25 вересня/ windy.com

Коли в Україні похолодає

Відчутніше похолодання у нашій державі буде орієнтовно 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко, зазначила синоптикиня.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що у нашій державі вдарить +28 градусів – стало відомо, коли в Україні різко потепліє. Синоптикиня попередила про різке потепління, але водночас розповіла, коли погода почне змінюватися.

Також раніше повідомлялося, що погода почне змінюватись – було названо дату сильного похолодання. Синоптики попереджають про те, що 24 вересня у багатьох областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, шторм почався раніше очікуваного – Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря. Очікується, що ця буря "труситиме" країну кілька днів.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра похолодання
Реклама

Головне за день

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

15:24 Синоптик
Відправити Путіна у відставку: пропагандист Соловйов "бомбанув" проти Кремля

Відправити Путіна у відставку: пропагандист Соловйов "бомбанув" проти Кремля

15:21 Україна
Білоруський винищувач перетнув держкордон: що відомо

Білоруський винищувач перетнув держкордон: що відомо

15:10 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання 116667

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп 41263

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп

Шторм почався раніше очікуваного: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря 23212

Шторм почався раніше очікуваного: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

Дуже важливі прикмети: які двері не можна замикати 24 вересня 18366

Дуже важливі прикмети: які двері не можна замикати 24 вересня

Останні новини

15:51

"Ситуація погіршується": росіяни підійшли до Вугледара з усіх напрямків - Коваленко

15:40

Популярна українська актриса перенесла операцію: що сталося

15:36

Справжній васабі куштував мало хто: з чого насправді його виготовляють в УкраїніВідео

15:30

Артем Колюбаєв досьє

15:28

Неприпустимий в'їзд до країни: суд вирішив, чи видавати принцу Гаррі візу США

Ліміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтняЛіміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтня
15:24

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

15:21

Відправити Путіна у відставку: пропагандист Соловйов "бомбанув" проти Кремля

15:10

Білоруський винищувач перетнув держкордон: що відомо

15:08

ЄС змінює правила перетину кордону: що зміниться для українців

Реклама
15:07

Росія готує новий масований удар по Україні: в Міноборони розкрили деталі

15:02

"Удар по крихкому его": Алсу продовжує знищувати колишнього чоловіка

14:51

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання

14:35

Під час концерту помер популярний турецький співак

14:05

Крістіна Орбакайте позбувається свого майна в РФ

14:04

Низька гідність: Успенська опустила Кіркорова

14:03

Ворог може зайти в тил і закрити в кільце: яка нова небезпека нависла над ЗСУ

14:00

Війна затягнеться до 2026 року, якщо цієї осені не буде заморозки конфлікту – РозумнийВідео

13:55

Гороскоп на завтра 25 вересня: Левам - пастка, Козерогам - феноменальна можливість

13:54

"Не вірю, що Путін готовий": Зеленський озвучив "план перемоги" і заговорив про закінчення війни

13:49

Запитання з математики в початковій школі поставило дорослих у глухий кут

Реклама
13:47

"Росія поспішає": окупанти змінюють тактику на Донеччині – в чому причина

13:35

Сергій Жадан повідомив про смерть рідної людини - деталі

13:03

Запрошення України до НАТО: в Зеленського розкрили частину "плану перемоги"

13:03

Як відбити кориговану авіабомбу УПМБ Д-30СН: Згурець розповів важливі деталі

12:40

Жириновського прив'язували: син українофоба розповів про останні дні політика у муках

12:26

Китайські бронемашини помітили на фронті: на який дивний крок вперше пішов Пекін

12:25

Чи можна заморозити сметану: цікава хитрість для господиньВідео

12:07

Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС через "питання Волині"

12:00

"Там люблять селитися росіяни": у мережі показали, де розташована квартира Олега Винника

11:55

США переходять "червоні лінії" РФ: у FT розкрили страхи Кремля та яку відповідь готують

11:47

Справжні миротворці: 3 знаки зодіаку, які вирішать будь-який конфлікт

11:37

Що буде, якщо присідати щодня: як змінюється життя від простої вправи

11:22

Зруйнували місто, рухаються у фланг: в ЦПД розповіли про наступ РФ на Вугледар

11:14

В Україні можуть зрости ціни на інтернет: чи покращиться якість послуг - експерт

11:13

Долар подорожчає вже в жовтні 2024 року: скільки коштуватиме валюта

10:57

Китайський гороскоп на завтра 25 вересня: Козлам - гнів і образа, Свиням - смуток

10:56

У жовтні різко виростуть ціни на хліб: експерти назвали важливі причини

10:43

Здивують неабиякою чистотою: чим відмити білі шви між плиткою - копієчний засіб

10:41

Головна логістична дорога на Харківщині під вогневим контролем РФ - військовий

10:03

Простіше і швидше вже нікуди: як зварити буряк за 15 хвилин

Реклама
09:56

РФ хоче занурити Україну в темряву та холод: Боррель зробив важливу заяву

09:56

Смертоносна українська бригада може опинитися в оточенні під Вугледаром - Forbes

09:45

"Були проблеми зі здоров'ям": Ольга Навроцька розповіла, чому не хоче мати дітей

08:58

РФ випустила по Україні 4 ракети та 81 "Шахед": скільки цілей збила ППО

08:57

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим

08:53

Дві години армія РФ била по Запоріжжю: загинула людина, ще шестеро - постраждалиФотоВідео

08:26

"Знімав штани на російських каналах": відомий український співак висловився про Потапа

08:13

Трамп зробив скандальну заяву про Зеленського на тлі його візиту до СШАВідео

08:12

Цікавить капітуляція України: чому РФ симулює інтерес до переговорів – ISW

08:10

Економічний план Гарріс: що там і за що його критикують?Погляд

^
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти