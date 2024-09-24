Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

Синоптикиня назвала дату, коли в Україні відчутно похолодає.

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Погода в Україні - нашу державу накриє циклон Brigitta/ УНІАН

Погода в Україні у середу, 25 вересня, у більшості областей буде сухою і сонячною. Проте так буде не всюди – частину нашої держави накриє скандинавський циклон Brigitta. Через атмосферний фронт із заходу, який буде пов'язаний із цим циклоном, у західних областях України місцями пройдуть дощі, ймовірно з грозами.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. При цьому вона зазначила, що решта території нашої країни все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода.

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Температура повітря буде майже літньою, передбачається +23…+28 градусів. У західних областях очікується +21…+24 градуси.

У Києві в середу очікується суха сонячна і тепла погода, температура повітря триматиметься на рівні +26 градусів.

Погода в Україні 25 вересня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 25 вересня/ windy.com

Коли в Україні похолодає

Відчутніше похолодання у нашій державі буде орієнтовно 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко, зазначила синоптикиня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що у нашій державі вдарить +28 градусів – стало відомо, коли в Україні різко потепліє. Синоптикиня попередила про різке потепління, але водночас розповіла, коли погода почне змінюватися.

Також раніше повідомлялося, що погода почне змінюватись – було названо дату сильного похолодання. Синоптики попереджають про те, що 24 вересня у багатьох областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, шторм почався раніше очікуваного – Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря. Очікується, що ця буря "труситиме" країну кілька днів.

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