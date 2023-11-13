Сніг і ожеледиця: в Україну вривається справжня зима

У деяких областях температура повітря вночі опустить до 3 градусів морозу.

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Прогноз погоди в Україні 14 листопада / фото: pexels

Погода в Україні 14 листопада буде дощовою, місцями сніжною та з дуже сильним вітром. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. У Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг, на дорогах буде ожеледиця. Там температура повітря вночі опуститься до 3 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні 14 листопада / фото: ventusky

Погода 14 листопада

В Україні 14 листопада буде хмарно. Синоптики прогнозують дощі майже по всій Україні. У цей день очікується мокрий сніг у західних областях. На південному сході буде туман. Вітер в цей день буде переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура вночі 0-5° тепла; вдень 4-9°, у західних та південних областях 8-13°, на крайньому півдні країни до 15° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 14 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до 1-7 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 6-12 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 14 листопада / фото: meteoprog

Погода 14 листопада у Києві

У Києві 14 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 14 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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