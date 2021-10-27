Потепління скасовується: синоптики попередили про дощі та тумани в Україні

Україну задождить і затуманить / ua.depositphotos.com

Синоптики підготували прогноз на четвер, 28 жовтня. За їхніми даними, в Україні очікується сонячна погода, проте не всюди.

Зокрема, за інформацією Укргідрометцентру, в окремих областях країни очікується невеликий дощ і туманність.

"У полі підвищеного тиску будемо відчувати комфортну, сонячну погоду. При проясненні нічного неба температура повітря значно знижується, проте вдень сонячні промені дарують нам тепле повітря. Не забуваємо виходити на прогулянки, поки погода дарує нам таку можливість, оскільки через трохи більше ніж місяць почнеться календарна зима", - сказано в повідомленні.

Так, 28 жовтня, сонячно і без опадів буде тільки вдень у північно-східних областях.

У західній частині країни очікується туман, які накриє регіони ще вночі і протримається до ранку.

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По всій країні очікується переважно західний вітер 5-10 м / с.

Температура вночі 1-6° тепла, а от у Карпатському регіоні та східних областях місцями 2-7° морозу.

Вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни ще тепліше - до 17°.

У Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° та без опадів.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що четвер в Україні буде теплим.

"Дощів якихось суттєвих не видно в Україні, тільки завтра трохи зачепить Чернігівщину, Сумщину, Полтавщину та східні області незначними опадами", - повідомила синоптик.

Також, за її словами, температура повітря підніметься вдень до +10°...+15°, однак на північному сході очікується не вище +8°...+11°.

Нагадаємо, погода в листопаді цього року буде близькою до кліматичної норми з середньою температурою 1-7 градусів тепла.

Синоптики прогнозують, що місячна кількість опадів буде на рівні 31-61 мм, в гірських районах випаде 64-96 мм. Все це в межах норми.