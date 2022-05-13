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Погода в Україні буде не літньою: синоптик дав прогноз погоди на червень 2022

13 травня 2022, 09:48

Довго насолоджуватися літнім теплом не вийде. Поступово ставатиме прохолодніше. Крім того, Україну накриють дощі та грози.

погода, гроза, літо, білка
Синоптик розповів, якою буде погода в Україні в червні 2022 / Колаж УНІАН, pixabay.com

Погода в Україні в червні 2022 буде не дуже літньою - країну накриє сезон дощів. Опади очікуються практично щодня.

Про це свідчить прогноз погоди Gismeteo.

Вже цього тижня в Україні почалися дощі, опади не очікуються лише в неділю, 15 травня.

До кінця тижня температура повітря на сході країни складе близько +24 градусів. В інших регіонах буде ще спекотніше - стовпчики термометрів піднімуться до +27.

Втім, довго насолоджуватися літнім теплом не вийде. Поступово ставатиме прохолодніше. Термометри покажуть від 20 до 24 градусів тепла.

Приблизно така сама погода в Україні триматиметься до кінця травня і впродовж червня. Сонячних днів буде небагато, а ось дощі, іноді з грозами, очікуються практично щодня.

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Погода в Києві на місяць / gismeteo.ua
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Погода в Одесі на місяць / gismeteo.ua
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Погода у Львові на місяць / gismeteo.ua
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Погода в Харкові на місяць / gismeteo.ua

Як повідомляв Главред, ввечері, 12 травня, на Київ різко налетів потужний штормовий вітер і дощ. Київською областю пронісся смерч. Природне явище зафіксували в селі Мартусівка Бориспільського району.

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