Погода в Україні буде не літньою: синоптик дав прогноз погоди на червень 2022

Довго насолоджуватися літнім теплом не вийде. Поступово ставатиме прохолодніше. Крім того, Україну накриють дощі та грози.
Погода в Україні в червні 2022 буде не дуже літньою - країну накриє сезон дощів. Опади очікуються практично щодня.
Про це свідчить прогноз погоди Gismeteo.
Вже цього тижня в Україні почалися дощі, опади не очікуються лише в неділю, 15 травня.
До кінця тижня температура повітря на сході країни складе близько +24 градусів. В інших регіонах буде ще спекотніше - стовпчики термометрів піднімуться до +27.
Втім, довго насолоджуватися літнім теплом не вийде. Поступово ставатиме прохолодніше. Термометри покажуть від 20 до 24 градусів тепла.
Приблизно така сама погода в Україні триматиметься до кінця травня і впродовж червня. Сонячних днів буде небагато, а ось дощі, іноді з грозами, очікуються практично щодня.
Як повідомляв Главред, ввечері, 12 травня, на Київ різко налетів потужний штормовий вітер і дощ. Київською областю пронісся смерч. Природне явище зафіксували в селі Мартусівка Бориспільського району.
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