Накриє спека з Туреччини та Балкан: якою буде погода в Україні з 23 по 29 вересня

У центральних, південних і східних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів.

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Якою буде погода в Україні з 23 по 29 вересня / pixabay.com

Погода в Україні в останній тиждень вересня буде рекордно спекотною для осені - стовпчики термометрів у центральних, південних і східних регіонах піднімуться до +30 градусів.

Як розповів метеоролог Ігор Кибальчич, в Україну почне надходити тепле повітря з Туреччини та країн Балканського півострова. Значних дощів на найближчий тиждень не передбачається, лише в західній частині часом спостерігатимуться помірні опади, передає meteoprog.

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Погода на сьогодні

У понеділок, 23 вересня, на всій території країни очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та вранці в західних і місцями північних областях можливі тумани. Вітер переважно північно-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6...+11 °С, у центральних і південних областях +11...+16 °С.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +23...+29 °С, на крайній півночі та в Карпатах - від +18 до +23 °С.

Прогноз погоди на сьогодні / meteo.gov.ua

Погода на завтра

У вівторок, 24 вересня, завдяки впливу антициклону збережеться тепла та суха погода в більшості областей нашої країни.

Вітер східний, південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 °С, у південних областях +12...+17 °С. Удень +24...+29 °С, у Карпатах +18...+23 °С.

Погода в Україні 24 вересня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 25 вересня

У середу в західних областях, а також місцями в Приазов'ї очікуються дощі, вночі на Закарпатті та в Карпатах можливі сильні дощі. На решті території переважно без опадів.

Вітер південно-східного напрямку, 7 - 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +10...+15 °С, на північному сході +5...+10 °С; вдень +21...+26 °С, у західних областях місцями +16...+21 °С.

Погода в Україні 25 вересня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 26 вересня

У четвер подекуди в західній частині, а також у Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, часом із грозами. В інших областях України без опадів.

Вітер південний/південно-східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря вночі +10...+15 °С, на півдні та узбережжі морів +15...+20 °С; вдень +22...+27 °С, у Карпатах +16...+21 °С.

Погода в Україні 26 вересня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 27 вересня

У п'ятницю в північних регіонах місцями можливий невеликий дощ, на решті території України - без істотних опадів.

Вітер південного/південно-західного напрямку, 7 - 12 м/с.

Температура повітря вночі +13...+18 °С, на півдні та узбережжі морів +16...+21 °С; вдень +24...+29 °С, на крайньому заході +18...+23 °С.

Прогноз погоди 27 вересня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 28 вересня

У суботу в Україні переважно без опадів, лише в західних областях очікується дощова та прохолодна погода. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря вночі +12...+18 °С, на півдні та узбережжі морів +16...+21 °С; вдень у північних і західних областях +17...+22 °С, у центральних, південних і східних регіонах +25...+30 °С.

Погода в Україні 29 вересня

У неділю нестійка погода з дощами очікується в західних, північних і центральних областях. На сході та півдні країни ще збережеться тепла і суха погода.

Вітер південно-західний із переходом у західній частині на північно-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+17 °С, удень +23...+28 °С; у західних і північних областях +17...+22 °С.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні - прогнози на вересень

За прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, у Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, у Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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