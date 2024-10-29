Над Україною з'явиться Північне сяйво: коли можна буде подивитись

Синоптик Наталка Діденко попереджає про сильну магнітну бурю.

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Україну атакувала магнітна буря / фото: pixabay

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У яких містах можна буде побачити Північне сяйво

Що викликало Північне сяйво в Україні

В Україні вже сьогодні, 30 жовтня, можна буде побачити Північне сяйво. Все через сильну магнітну бурю, викликану спалахом на Сонці. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Це сяйво може з'явитися навіть у великих містах України. Однак магнітна буря може викликати проблеми зі здоров'ям.

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"Якщо у вас сильно болить голова чи якийсь інакший дискомфорт з організмом - можна списувати на магнітні бурі ... Не хвилюйтеся, порадьтеся із лікарем чи пригадайте, що вам переважно допомагало в таких подібних ситуаціях - це лише на пару днів", - повідомляє Діденко.

Як магнітна буря впливає на людей / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко попереджала про те, що в Україні вдарить похолодання, буде штормовий вітер.

"В другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. Обережно! А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада", – попередила вона.

В Укргідрометцентрі зазначили, що в Україну повертаються морози та дощі.

"Температура вночі 2-7° тепла, у східних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 10-15° тепла", - йдеться у повідомленні.

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