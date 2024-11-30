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Почнеться вже найближчим часом: Україну накриє нова магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
30 листопада 2024, 23:59
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Попередня магнітна буря досягла позначки майже в 7 балів, після чого раптово пішла на спад.
магнітна буря
В Україну увірветься нова магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли країну атакує нова магнітна буря
  • Наскільки сильною буде магнітна буря

В Україні закінчується попередня дуже сильна магнітна буря. Однак найближчими днями в країну увірветься ще одна буря. Про це повідомляє meteoagent.

30 листопада потужність геомагнітного шторму раптово зросла до майже 7-ми балів. Після цього вона раптово опустилася до мінімуму. Проте вже 2 грудня в Україну увірветься нова магнітна буря, щоправда, вона буде на рівні трьох балів.

відео дня

Наступна буря розпочнеться 5 грудня одразу з 4-бальною потужністю. На такому рівні вона протримається ще один день, після чого піде на спад.

магнітна буря
В Україну увірветься нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 9 спалахів класу С. Повідомляється, що 1 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 43 сонячні плями.

Почнеться вже найближчим часом: Україну накриє нова магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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