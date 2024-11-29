Мороз -20 та сильні хуртовини: якою буде погода на Новий рік в Україні

Какой будет погода в декабре в Украине и как начнется 2025 год, рассказал в интервью для Главреда народный синоптик Станислав Щедрин.

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Погода в Україні на Новий Рік - прогноз Щедріна / Главред

Погода в Україні цієї зими 2024-2025 року може бути кардинально іншою, ніж минулого зимнього періоду. Українцям слід очікувати на морози до -20 градусів та хуртовини.

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю для Главреда розповів, коли чекати сильних морозів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік і як українці зустрінуть перший місяць 2025 року.

Яким буде грудень в Україні. Чи варто чекати аномалій?

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Аномалій у грудні точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від -3 до -5 в нічний час, у денний час від -2 до +3 градусів. Будуть плюсові температури в Україні.

Чи буде морозним грудень?

У першій декаді на сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до третьої декади грудня. Це можуть бути -10 градусів вночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до -7.

Погода у січні в Україні / pixabay

Якої чекати погоди на Різдво 25 грудня та Новий Рік?

Різдво і Новий Рік будемо зустрічати з невеликим морозом. Вдень буде приблизно -5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім Півдня.

Коли слід очікувати на снігопади? Чи будуть хуртовини в Україні?

Звісно будуть, але чекати на хуртовини слід в січні. Цей період може початися одразу після Нового року з 1 по 7 січня. В грудні не варто очікувати на сильні хуртовини, але сніг буде.

Якою може бути погода на Святого Миколая 6 грудня?

В цей період можна очікувати відносно сильні морози. Нічна температура може бути від -10 -15, денна – в межах -7 -8. На Півдні буде тепліше - в межах -3 -5 в нічний час, вдень можливий плюс.

Станіславе, якої в цілому зими очікувати українцям?

У першій половині зими і до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до 20-х чисел слід очікувати на сильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до -20 градусі.

Загалом по всій території України, за винятком Криму, очікується зниження температури.

З середини січня будуть сильні хуртовини та снігопад.

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.

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