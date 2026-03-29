На Житомирщину насувається різке похолодання з дощами: коли очікувати негоду

Над регіоном переважатиме суцільна хмарність, а разом із нею повернуться й опади.

https://glavred.net/synoptic/na-zhitomirshchinu-nadvigaetsya-rezkoe-poholodanie-s-dozhdyami-kogda-ozhidat-nepogody-10752746.html Посилання скопійоване

Погода Житомирська область / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у Житомирі у понеділок

Прогноз погоди у Житомирської області на 30 березня

відео дня

Після двох по справжньому весняних днів, коли температура в області піднімалася до +20°, а небо залишалося переважно ясним, Житомирщина входить у більш прохолодну та вологу фазу. Так у понеділок, 30 березня, синоптична ситуація зміниться: над регіоном переважатиме суцільна хмарність, а разом із нею повернуться й опади.

Про це попереджають у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

У Житомирі ніч мине без істотних дощів, проте вже вдень місто опиниться під дощовими хмарами. Північно‑східний вітер залишиться помірним, до 10 м/с, а температура знизиться: нічні 5–7° плавно перейдуть у денні 12–14°, що відчутно прохолодніше порівняно з теплими вихідними.

По області картина схожа: ніч обіцяє бути спокійною, без опадів, але вдень дощ охопить більшу частину території. Місцями він буде лише невеликим, подекуди - помірним. Температурний фон також знизиться: від 4–9° уночі до 10–15° вдень.

Тож після вихідних, коли погода дозволяла насолоджуватися теплом і першими справжніми весняними прогулянками, новий тиждень стартує з поверненням вологи та більш стриманих температур. Синоптики радять не забувати парасольки - дощі можуть затриматися.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у неділю в Тернопільській області, з наближенням атмосферних фронтів, прогнозуються невеликі дощі та дещо нижчий денний максимум температури повітря.

На Рівненщині 29 березня очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями. За даними синоптиків, місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Також синоптики заявили, що 29 березня найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підніметься до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Сумській та Чернігівській областях.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред