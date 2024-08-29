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На Сонці нові спалахи: Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
29 серпня 2024, 04:03
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Очікується, що ця магнітна буря "труситиме" країну ще щонайменше два дні.
магнітна буря
Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

24-25 серпня геомагнітна активність була на рівні 4-х балів. Після цього потужність бурі пішла на зниження і очікувалося, що вона закінчиться. Однак уже 27 серпня сила магнітної бурі раптово злетіла до 5-ти балів.

28 серпня потужність магнітної бурі досягла позначки майже 7-ми балів. Очікується, що 29-30 серпня вона знизиться до 3-х балів, після чого опуститься до мінімуму.

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магнітна буря
Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і М. Повідомляють, що 29 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 70 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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