Магнітні бурі на піку, коливання сягли 6-бального рівня: прогноз активності

Дослідники попередили про непростий період для метеочутливих людей.

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Прогноз магнітних бур 9-12 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Скільки триватимуть магнітні бурі

Якої сили будуть геомагнітні шторми цих вихідних

Через корональний викид маси, який сьогодні, 9 жовтня, уразив Землю, почалася магнітна буря G2. Геомагнітні шторми такої сили атакуватимуть планету ще щонайменше 3 доби.

Про це свідчать дані Британської геологічної служби. У період з 9 по 12 жовтня очікуються нові помірні магнітні бурі. Наразі невідомо, коли геомагнітна активність стабілізується.

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Магнітні бурі 9-12 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 6, що відповідає червоному рівню, тобто сильним магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на червоному рівні. Сонячний спалах С4 відповідає жовтому рівню.

У суботу, 10 жовтня, К-індекс, попередньо, знизиться до 4, тобто жовтого рівня. Але вже у неділю, 11 жовтня, знову очікується на червоному рівні з позначкою 5.

Геомагнітна активність 9-11 жовтня / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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