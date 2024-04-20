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Країну накрив потужний шторм: де будуть лити грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
20 квітня 2024, 19:39
Синоптики попереджають про сильні пориви вітру - до 20 м/с.
Країну накрив потужний шторм: де будуть лити грозові дощі
Прогноз погоди в Україні станом на 21 квітня / фото: pexels

Погода в Україні 21 квітня буде місцями морозною. Синоптики прогнозують дощі, грози та сильні заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у південних, східних та центральних областях - до 15-20 м/с. У Івано-Франківській області оголошено 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

У західних областях синоптики прогнозують заморозки 0-3 градуси. Там оголосили І рівень небезпечності. У багатьох областях України синоптики прогнозують дощі та грози.

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погода 21 апреля
Прогноз погоди в Україні станом на 21 квітня / фото: ventusky

Погода 21 квітня

В Україні 21 квітня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у багатьох областях України. Вітер в цей день буде північний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"У західних областях температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла. На решті території помірні дощі, у Київській, Чернігівській, Черкаській, вночі і в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях значні дощі, вдень на Лівобережжі грози; температура у Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, на решті території вночі 8-13°, вдень 13-18°, у східній частині до 23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 21 квітня в Україні буде прохолодно, йтиме дощ. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+22 градусів. Найхолодніше буде у Львівській та Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до +2...+11 градусів.

погода 21 апреля
Прогноз погоди в Україні станом на 21 квітня / фото: meteoprog

Погода 21 квітня у Києві

У Києві 21 квітня буде сильний дощ. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру - до 18 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; Києві вночі 5-7°, вдень 7-9° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 21 апреля
Прогноз погоди в Україні станом на 21 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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