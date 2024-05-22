Литимуть грозові дощі, але не скрізь: в які області прийде 30-градусне "пекло"

Погода в Україні 23 травня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже у всій Україні. Безпечно буде лише на території Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей.
Погода 23 травня
В Україні 23 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і у північних, Полтавській та Харківській областях. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, на Закарпатті та в Карпатах 18-23°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +28
За даними meteoprog, 23 травня в Україну прийде справжня спека. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+28 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+23 градусів.
Погода 23 травня у Києві
У Києві 23 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 13-15°, вдень близько 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим і не спекотним, прогнозують синоптики.
Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що погода в Україні протягом тижня, з 20 до 26 травня, буде теплою та комфортною. Найближчими днями повітря поступово прогріватиметься в більшості областей нашої держави. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температура повітря відповідатиме літнім показникам.
Також раніше повідомлялося, що будуть пекельна спека і грозові дощі – синоптик розповів, якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду.
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