Будуть йти мокрий сніг і льодяний дощ: які області накриє небезпечна погода

Багато областей накриють небезпечні опади, а в усіх інших регіонах буде дощ або густа хмарність. Вночі очікується мінусова температура повітря.

https://glavred.net/synoptic/budut-idti-mokryy-sneg-i-ledyanoy-dozhd-kakie-oblasti-nakroet-opasnaya-pogoda-10613588.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - будуть йти мокрий сніг і льодяний дощ/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 13 листопада

Де в Україні буде мокрий сніг і льодяний дощ

Погода в Україні у середу, 13 листопада, відзначиться опадами у багатьох областях. При цьому у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях через низьку температуру повітря ймовірне випадання мокрого снігу або льодяного дощу.

відео дня

На решті території України переважно буде дощ або просто густа хмарність. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

Температура повітря в більшості областей України вночі триматиметься на рівні від -2 градусів до +3градусів, вдень у середу буде +1…+4 градуси.

У південній частині держави вночі +3…+5 градусів, вдень +5…+9 градусів.

У Києві 13 листопада очікується хмарна волога погода, але серйозні опади навряд чи будуть. Вночі температура повітря триматиметься на рівні +1 градус, вдень +4 градуси.

Погода в Україні 13 листопада/ windy.com

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред розповідав, що Україну накриють мокрий сніг і дощі – стало відомо, у яких областях будуть опади і -8 градусів. У частині регіонів ще більше посиляться морози, а також будуть опади – дощ, сніг і мокрий сніг. Також синоптик попередив про тумани, які погіршать видимість.

Також раніше синоптикиня назвала точні дати, коли Україну накриє мокрий сніг. Поки що в Україні зберігається суха погода через антициклон, але вже скоро погода зміниться і прийдуть дощі з мокрим снігом.

Нагадаємо, повідомлялося, що Україну скоро атакує зимова погода. Синоптики попереджають, що сильне похолодання прийде вже через кілька днів.

Читайте також:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред