Зірка "Величного століття" Бурак Озчивіт готується до зйомок у країні-окупанті

Турецький актор Бурак Озчивіт розчарував українських шанувальників своєю підтримкою країни-окупанта. Уже після 24 лютого 2022 року він регулярно відвідує рф, де із задоволенням спілкується з пропагандистами.
Один із таких візитів стався нещодавно. Озчивіт здійснив цілий вояж просторами країни-агресора, і оскандалився заявою про свою кар'єру.
Так актор, від імені всіх турецьких артистів, заявив росЗМІ, що відчуває захват від рф і був би радий співпраці. Бурак зазначив, що з радістю візьме участь у якомусь проєкті російського виробництва.
"Актори в Туреччині готові грати в російських серіалах. Якщо ми створимо спільний проєкт, я впевнений, ми матимемо успіх і зніматимемо дуже багато фільмів у майбутньому. Я хотів би приїжджати в росію частіше, мені подобається їхня енергетика, я знаю, що росіяни люблять роботи, де мені вдалося знятися", - заявив турецький актор.
Хто такий Бурак Озчивіт?
Бурак Озчивіт - турецький актор і фотомодель. Найбільшу популярність здобув завдяки ролям у серіалах "Величне століття" (Малкочоглу Балі-бей), "Корольок - пташка співоча" (Кямран) і "Заснування: Осман" (Осман I).
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