Зірка турецьких серіалів Бурак Озчівіт прилетів до Москви з концертами

Турецький мачо Бурак Озчівіт прилетів в країну-терористку РФ з концертами.

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Бурак Озчівіт прилетів до Москви / фото: Profimedia

Українські фанати розчарувалися від новини, що Бурак Озчівіт - зірка серіалів "Величне століття" і "Корольок – пташка співоча" прибув до РФ, яка продовжує криваву війну в Україні.

У Москві Бурак братиме участь в концертах "Музика турецьких серіалів", а також проведе фан-зустріч.

На своїй сторінці в Instagram актор опублікував фото з літака, вказавши геолокацію"Moscow".

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Бурак Озчівіт прилетів до Москви / фото : instagram.com/stories/burakozcivit/

РосЗМІ вже повідомили, що Озчівіт прибув до столиці РФ, його зустрів хор піснею "Смуглянка" і пригостили чаркою горілки, як не дивно, адже це улюблена традиція жителів терористичної країни.

Бурака Озчівіта зустріли в Москві / фото: скріншот Instagram

Квитки на концерти з Бураком розкуплені, а їх ціна доходила до 50 тисяч рублів.

Актор із задоволенням роздає автографи і, здається, зовсім забув про війну в Україні, цинізм просто зашкалює.

Додамо, в 2014 році Озчівіт давав інтерв'ю Каті Осадчій, в якому зізнавався в любові до нашої столиці і навіть сказав кілька слів українською мовою. Мабуть, гроші поміняли позицію актора.

Нагадаємо, Бурак Озчівіт показав яскраві фото своєї родини на святкуванні Дня народження старшого сина актора.

А також зірка турецьких серіалів одного разу зізнався Каті Осадчій в інтерв'ю, що йому доводилося працювати манекенником у Києві.

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