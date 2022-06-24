Зірка Сватів вразила фанатів схожістю з маленьким сином

Анна Кошмал показала сина Михайла / instagram.com/smorkovkina

Українська актриса Анна Кошмал поділилася з фанатами свіжим знімком єдиного сина, який дивовижно схожий на неї.

Своє особисте життя, зокрема подробиці про шлюб і дитину, Кошмал намагається тримати в секреті. Однак, час від часу вона публікує знімки свого малюка, якому в червні цього року виповнилося 4.

Так на сторінці актриси в Instagram з'явився знімок, зроблений через дзеркало, на якому Анна Кошмал позує з сином Михайлом.

На фото видно, що хлопчик сильно витягнувся, і зовні стає схожим на маму - те ж світле волосся, очі та і злегка кирпатий носик.

Як зараз виглядає єдиний син Анни Кошмал Михайло / instagram.com/smorkovkina

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Раніше українська акторка Анна Кошмал, яка прославилася завдяки ролі Жені в серіалі Свати, розповіла, чи намагалася вона переконати своїх російських колег у питаннях війни в Україні.

У той же час російський режисер Едуард Радзюкевич заявив, що виконавиця ролі Валентини Будько в серіалі Свати Тетяна Кравченко, нібито підтримала Росію у звірячому нападі на Україну.

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