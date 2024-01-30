Зірка серіалу "Пліткарка" зробив пропозицію руки та серця своїй коханій

"Чак Басс" вважає свої заручини з Емі Джексон безцінним виграшем.

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Ед Вествік та Емі Джексон заручилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/edwestwick, ua.depositphotos.com

Британський актор Ед Вествік, який здобув популярність завдяки молодіжному серіалу "Пліткарка", освідчився своїй подрузі, моделі та акторці Емі Джексон, на висоті 3000 метрів. Він став перед коханою на одне коліно на мосту в швейцарських Альпах. Пара разом відпочивала в Гштаді, коли 36-річний артист наважився поставити Емі важливе запитання.

Фотографії з заручин, які стали для Джексон цілковитою несподіванкою, з'явилися на сторінках закоханих у соціальних мережах із підписом: "Так, чорт забирай!" Пізніше Вествік зазначив, що зустріч із нареченою можна порівняти з джекпотом.

Ед та Емі зустрілися у 2021 році: тоді актор галантно запросив майбутню дружину та її песика на подвійне побачення - з ним і його вихованцем. З невинного походу на каву почалася їхня історія кохання, яку пара підтвердила в червні 2022 року.

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Для Вествіка і Джексон це буде другий шлюб. Ед раніше був одружений на акторці Рені Даймонд, а Емі перебувала у стосунках із Джорджем Панайоту, бізнесменом британо-кіпрського походження. Від цього союзу акторка виховує чотирирічного сина Андреаса.

Ед Вествік і Емі Джексон заручилися / instagram.com/edwestwick

Раніше зірку фільмів "Сам удома", актора Девіна Ретрея, госпіталізували в критичному стані. Він мав постати перед судом за напад на подругу, проте слухання скасували.

Також стало відомо, що на Мадонну фанати подали до суду за недбалість і "неправдиву рекламу". Вони вимагають матеріальної компенсації, оскільки вважають себе введеними в оману.

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