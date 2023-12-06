Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" отримав повістку

Український актор Ярослав Безкоровайний, відомий ролями в популярних серіалах "Спіймати Кайдаша" і "Перші дні", до війни служив у Дніпровському драматичному театрі. Коли той закрився, артист перебрався до Бережан на Тернопільщині, де разом з друзями та колегами зайнявся волонтерством.
"Десь 26 лютого ми приїхали сюди й зрозуміли, що потрібно робити те, що можемо робити. Перше, що спало на думку – це волонтерство. Допомагали чим могли, збирали продукти, збирали медикаменти, переганяли автомобілі", - розповів Безкоровайний 24 Каналу.
Також Ярослав організовував благодійні аукціони, де лоти виставляли українські актори, а гроші, виручені від продажу, витрачалися на покупку машин і карет швидкої допомоги для українських захисників.
Їх ряди, до речі, скоро поповнить і сам артист - в Бережанах він отримав повістку від ТЦК. Безкоровайний вже пройшов медкомісію і очікує на виклик. Він зазначає, що готовий захищати Україну зі зброєю руках.
"Вже отримав повістку, пройшов медичну комісію і чекаю дзвіночка від військкомату", - говорить актор.
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