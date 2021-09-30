Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" розповіла про перші поцілунки і труднощі на зйомках

Головна героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" / instagram.com/ya_ne_strashko/

Виконавиця головної ролі в драмеді " Моя улюбленая Страшко "Ірина Поплавська розповіла про труднощі, з якими вона зіткнулася на зйомках, і романтичних сценах з Олександром Соколовим.

В інтерв'ю "1+1" актриса заявила, що найважче було знімати заставку до серіалу.

"Ми знімали її довго, десь годин 16. Для зйомки потрібно було багато бігати, а перед цим я поспала від сили 4 години. Моя робота для мене завжди в задоволення, але тоді хотілося сісти та плакати, а точніше, лягти в ліжко і плакати, тому що я була дуже втомлена", — поділилася актриса.

Поплавська також зазначила, що сцени з поцілунками в серіалі були першими в її кар'єрі.

читайте такожАктори серіалу "Моя улюблена Страшко" прокоментували чутки про свій роман"Найбільш хвилюючою для мене була перша сцена поцілунку (це 6-та серія). Це фантазія, коли Настя уявляє, як вони з Максом цілуються. Там немає абсолютно нічого "такого": просто легкий поцілунок в губи. Але я дуже сильно нервувала, просто неймовірно нервувала. Ходила, знервовано жувала гумку, ні з ким не розмовляла.", — зізналася зірка серіалу "Моя улюблена Страшко".

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Актриса запевняє, що впорається з таким досвідом їй допоміг Олександр Соколов, який грає роль Макса Бондаренко.

"І я дуже рада, що в моїй першій в кар'єрі сцені з поцілунком був саме Саша (актор Олександр Соколов - ред.), тому що він суперпрофесіонал своєї справи", - розсміялася Ірина.

Нагадаємо, що після зйомок актриса Ірина Поплавська, яка зіграла головну героїню, відправилася відновлювати сили до моря і сонця. Кадрами з відпустки 24-річна зірка серіалу поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Подивитися серіал можна на сервісі 1+1 відео.