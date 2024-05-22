Зірка серіалу "Щоденники вампіра" потрапила в серйозну аварію

Популярна акторка Ніна Добрев вирішила освоїти новий вид індивідуального транспорту - електричний мотобайк - екологічний, але небезпечний для здоров'я. Незабаром після знайомства з новим гаджетом артистка потрапила в ДТП і загриміла в лікарню.
Про це Добрев самостійно розповіла у своєму блозі в Instagram. Безневинна прогулянка для неї закінчилася госпіталізацією з подальшим тривалим відновленням.
Спершу акторка опублікувала два фото із серії "до / після": на першому вона зображена на дорозі на своєму байку, на другому - на лікарняному ліжку з фіксатором на шиї і коліні, із синцями і крапельницею в руці.
Пізніше Ніна вийшла на зв'язок із шанувальниками в сторіс, де повідомила про свій стан. "Зі мною все гаразд, але попереду довгий шлях одужання", - розповіла вона.
Обставини аварії Ніна Добрев розкривати не стала.
Хто така Ніна Добрев?
Ніна Добрев - канадська акторка болгарського походження. Найбільш відома роллю Елейни Ґілберт / Кетрін Пірс у драматичному телесеріалі "Щоденники вампіра" (2009-2017). Знімалася у фільмах "Хлоя", "Добре бути тихонею", "Три ікси: Реактивізація", "Коматозники" тощо.
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Раніше стало відомо, що зірку "Підпільної імперії", актора Стіва Бушемі, побили в Нью-Йорку. 66-річного артиста доставили в лікарню з кровотечею і саднами.
Також популярний канадський співак Джастін Бібер повідомив, що вперше стане батьком. Його дружина, модель Гейлі Бібер, похвалилася в соціальних мережах фото з вагітним животиком.
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