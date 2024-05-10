Джастін Бібер уперше стане батьком

Співак і його дружина скоро стануть батьками вперше.

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Джастін Бібер скоро стане татом / Колаж Главред, фото Instagram/ haileybieber

Гейлі і Джастін Бібер оголосили, що чекають первістка.

Пара поділилася відео і фотографіями 27-річної Гейлі, яка демонструє свою фігуру в білій мереживній сукні. Під оголошенням в Instagram свої привітання розмістили відомі особи, зокрема американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян і модель Джіджі Хадід.

Гейлі та Джастін, 30 років, одружилися на таємній церемонії в Нью-Йорку 2018 року. Про це пара повідомила на своїх сторінках в Instagram відповідними постами.

відео дня

Обидва починаються з короткого романтичного відеокліпу, на якому пара цілується. На інших кадрах видно живіт Гейлі, який підкреслюється облягаючою сукнею.

У жодному з постів пари в Instagram не міститься жодного тексту, крім імен користувачів Instagram один одного. Представник Гейлі підтвердив агентству Associated Press у четвер, що модель перебуває на шостому місяці вагітності.

Хто така Кім Кардаш'ян Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

У пресрелізі модний дім Yves Saint Laurent повідомив, що відео та фотосесія були зроблені з церемонії поновлення клятви Біберів, що відбулася в четвер на Гаваях.

Гейлі - донька актора Стівена Болдвіна, а Джастін відкрився як співак у 13 років і став поп-сенсацією з такими хітами, як Baby, Love Me і Yummy.

Крім модельного бізнесу, Гейлі є засновницею лінії з догляду за шкірою Rhode. Минулого року Джастін був змушений скасувати решту дат свого світового турне "Справедливість" на тлі триваючого одужання від синдрому Рамзі Ханта, стану, який може викликати параліч лицьового нерва.

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Нагадаємо, раніше Джастін Бібер змушений був припинити свою концертну діяльність через серйозну недугу. 28-річний співак розповів про серйозну недугу, яка атакувала популярного виконавця. Зокрема, співак поділився своїм діагнозом зі своїми фанатами.

Нагадаємо, раніше Селена Гомес відзначила 29-річчя, і серед її привітавців був знаменитий журнал Vogue. У виданні привітали артистку не тільки теплими словами, а й розкішним кадром з фотосесії, яку вона готувала для видання навесні 2021 року, поки ще був локдаун.

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