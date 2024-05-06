Зірка "Оппенгеймера" звинуватила режисера-брата Михалкова у знущаннях

Відома британська акторка Емілі Блант, відома своїми ролями у фільмах "Грань майбутнього", "Оппенгеймер" та "Каскадер", розповіла в інтерв'ю таблоїду The Sun про те, як багато років тому знущався з неї на кастингу режисер-путиніст Андрон Кончаловський - старший брат одіозного Нікіти Міхалкова (режисера і запеклого імперського шовініста).
Блант згадала, як у віці 19 років прийшла на один зі своїх перших кастингів на роль в історичному фільмі "Лев узимку", режисером якого був Кончаловський. За її словами, атмосфера на майданчику постійно була напруженою. Зокрема, путініст постійно перебивав юну Блант і всіляко висловлював свою фаллократичну позицію.
"Він був дуже жорстоким під час акторських проб і часто перебивав мене по кілька разів. Це була дуже жінконенависницька атмосфера. Я добре запам'ятала цей кастинг, коли ти просто почуваєшся жахливо приниженою", - розповіла актриса.
У результаті Кончаловський так і не дав роль Блант. Але він без проблем взяв зніматися свою дружину - сумнозвісну актрису Юлію Висоцьку.
"Я повинна сказати, що він був підлим. Це дійсно жахливо. Звичайно, ми (актори - Главред) не завжди можемо бути непохитними. Так чи інакше це завдає шкоди твоїм почуттям і іноді це переростає до крайніх меж. Утім, такий досвід може бути як гірким, так і легким та приємним. І як актор ти постійно маєш бути готовим до чого завгодно. Утім, це прослуховування було одним із найнеприємніших", - підсумувала Блант.
Хто такий Нікіта Михалков
Микита Михалков - скандальний російський режисер. Автор фільмів "Стомлені сонцем", "Сибірський цирульник". Також він є володарем "Золотого лева".
Нагадаємо, раніше Шон Пенн (як володар "Оскара" за головні ролі у фільмах "Таємнича річка" та "Гарві Мілк"), який вкрай переймається через війну РФ проти України, звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук. І запропонував дозволити Зеленському виступити на церемонії вручення "Оскара".
Якщо ж організатори цього не дозволять, то він закликатиме відвідувачів бойкотувати шоу, а також обіцяв "розплавити" свою статуетку "Оскара", яку отримав 2008 року за роль у фільмі "Гарві Мілк".
Пізніше Пенн привіз до Києва власну статуетку "Оскар" і під час зустрічі з президентом Зеленським заявив, що його нагорода перебуватиме в Україні аж до закінчення україно-російської війни.
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