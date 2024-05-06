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Зірка "Оппенгеймера" звинуватила режисера-брата Михалкова у знущаннях

Дмитро Відоменко
6 травня 2024, 22:53
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Англійська актриса Емілі Блант шокувала фанатів заявою про те, як російський режисер-путініст Андрій Кончаловський принижував її під час кастингу.
Кончаловський, Блант
Андрон Кончаловський колись не взяв Емілі Блант у свій телефільм "Лев взимку" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Відома британська акторка Емілі Блант, відома своїми ролями у фільмах "Грань майбутнього", "Оппенгеймер" та "Каскадер", розповіла в інтерв'ю таблоїду The Sun про те, як багато років тому знущався з неї на кастингу режисер-путиніст Андрон Кончаловський - старший брат одіозного Нікіти Міхалкова (режисера і запеклого імперського шовініста).

Блант згадала, як у віці 19 років прийшла на один зі своїх перших кастингів на роль в історичному фільмі "Лев узимку", режисером якого був Кончаловський. За її словами, атмосфера на майданчику постійно була напруженою. Зокрема, путініст постійно перебивав юну Блант і всіляко висловлював свою фаллократичну позицію.

"Він був дуже жорстоким під час акторських проб і часто перебивав мене по кілька разів. Це була дуже жінконенависницька атмосфера. Я добре запам'ятала цей кастинг, коли ти просто почуваєшся жахливо приниженою", - розповіла актриса.

відео дня

У результаті Кончаловський так і не дав роль Блант. Але він без проблем взяв зніматися свою дружину - сумнозвісну актрису Юлію Висоцьку.

"Я повинна сказати, що він був підлим. Це дійсно жахливо. Звичайно, ми (актори - Главред) не завжди можемо бути непохитними. Так чи інакше це завдає шкоди твоїм почуттям і іноді це переростає до крайніх меж. Утім, такий досвід може бути як гірким, так і легким та приємним. І як актор ти постійно маєш бути готовим до чого завгодно. Утім, це прослуховування було одним із найнеприємніших", - підсумувала Блант.

Хто такий Нікіта Михалков

Микита Михалков - скандальний російський режисер. Автор фільмів "Стомлені сонцем", "Сибірський цирульник". Також він є володарем "Золотого лева".

Нагадаємо, раніше Шон Пенн (як володар "Оскара" за головні ролі у фільмах "Таємнича річка" та "Гарві Мілк"), який вкрай переймається через війну РФ проти України, звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук. І запропонував дозволити Зеленському виступити на церемонії вручення "Оскара".

Якщо ж організатори цього не дозволять, то він закликатиме відвідувачів бойкотувати шоу, а також обіцяв "розплавити" свою статуетку "Оскара", яку отримав 2008 року за роль у фільмі "Гарві Мілк".

Пізніше Пенн привіз до Києва власну статуетку "Оскар" і під час зустрічі з президентом Зеленським заявив, що його нагорода перебуватиме в Україні аж до закінчення україно-російської війни.

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