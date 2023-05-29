Зірка бразильських серіалів був виявлений мертвим у своєму власній скрині

Джеффа Мачадо шукали з січня 2023 року - на тілі знайшли ознаки насильницької смерті.

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Помер зірка бразильських серіалів Джефферсон Мачадо / колаж: Главред, фото: instagram.com/jeffmachadocosta, pexels.com

Популярний бразильський актор Джефферсон Мачадо був знайдений мертвим через 4 місяці після його зникнення. Про це повідомив виданню DailyMail адвокат сім'ї артиста.

26 січня Джефф останній раз виходив на зв'язок з матір'ю. Після цього з його мобільного телефону вона отримувала лише повідомлення з великою кількістю помилок. Від голосових повідомлень і відеозв'язку він нібито відмовлявся, посилаючись на те, що втопив телефон в унітазі.

Тіло Мачадо було виявлено в його власній скрині, вивезеній з його квартири раніше. Скриня з останками актора була закопана на глибині майже двох метрів на задньому дворі будинку Кампу-Гранді, Ріо-де-Жанейро. Руки актора були зв'язані, а на шиї затягнутий металевий дріт.

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У Мачадо було вісім собак, завдяки яким сім'я актора дізналася про його зникнення: на кожній з тварин були датчики стеження, які сповістили про те, що вони виявилися кинутими в будинку Джеффа в Ріо - двоє з них загинуло, інші перебували на лікуванні в ветклініці.

Мама Джефферсона Мачадо, Марія дас Дорес, переконана, що у вбивстві сина замішані нові друзі актора: за певну суму вони обіцяли йому допомогти з пробами в популярному серіалі на бразильському телеканалі TV Globo.

Напередодні зникнення Мачадо відправився на проби в Сан-Паулу, а на зворотному шляху зупинився у приятеля на нічліг. Дас Дорес переконана, що вбивць її сина цікавили його автомобіль, будинок і гроші, які він отримав після виграного нещодавно судового процесу. "Він довіряв цим фальшивим друзям, які змусили його повірити, що він доб'ється успіху, навіть взявши гроші (у нього)", - повідомляє мати загиблого. Головний підозрюваний - Бруно Ларрубія. Вважається, що він був останнім, хто бачив Джеффа Мачадо живим. До того ж через кілька днів після зникнення актора Ларрубія намагався продати частину його майна (в тому числі будинок і машину), посилаючись на те, що про це його попросив сам Джефферсон.

Раніше стало відомо про смерть модельєра і першого ведучого шоу "Модний вирок" В'ячеслава Зайцева - у нього раптово відкрилася кровотеча, в лікарні "відкачати" його не вдалося.

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