Злата Огневич показала свої перші татуювання - значення захисних символів

Злата Огневич набила два татуювання на руках / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич вже давно хотіла зробити татуювання, але не наважувалася, адже натільні малюнки залишаються з тобою на все життя.

Якийсь час артистка приміряла на себе різні варіанти ескізів, використовуючи перекладні картинки - на її грудях красувався птах-Фенікс, на руці - індіанський ловець снів, та ін.

Вчора Огневич все ж зважилася здійснити свою мрію, і набила не одне, а відразу два тату на руках. Для цього вона їздила в Одесу, і вже планує наступне татуювання.

Огневич набила абстрактний малюнок сонця і уналоме - захисний буддійський символ та "графічне зображення досягнень, помилок, невизначеності, сумнівів, страхів, щастя, любові чи смутку; спосіб представити, як людина еволюціонувала і трансформувалася для досягнення внутрішнього спокою".

Уналоме співачки містить місяць, а також її знак Зодіаку (Козеріг), і зображення планети-супутника (Сатурн).

Злата Огневич набила два татуювання на руках / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич набила два татуювання на руках / instagram.com/zlata.ognevich

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