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"Женя - чудовий": Цимбалару прокоментувала стосунки з Яновичем

Анна Підгорна
29 січня 2025, 01:30
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Анастасія Цимбалару висловилася на тему чуток про їхній роман.
Анастасия Цимбалару, Женя Янович
Анастасія Цимбалару розповіла, що думає про Женю Яновича / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru, instagram.com/yanovychzhenya

Короткий зміст:

  • Цимбалару прокоментувала чутки про роман з Женею Яновичем
  • Акторка також розкрила подробиці свого особистого життя.

На початку грудня 2024 року Анастасія Цимбалару, вперше після розлучення, розповіла, що "її серце закохане". Тоді акторка не стала розкривати особистість нового партнера.

У Мережі почали з'являтися чутки про те, що її обранцем може бути Женя Янович - український актор і волонтер. Разом колеги вийшли на сцену однієї з музичних премій, і вручали нагороду. Крім робочих стосунків їм стали приписувати ще й романтичні.

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На недавнє запитання від Люкс ФМ про природу її стосунків з Яновичем Цимбалару відповіла ухильно: "Женя – чудовий хлопець. З ним весело, комфортно, приємно бути поруч. Він робить великі класні справи й збирає божевільні суми на підтримку нашої армії. Бажаю йому успіху. Сподіваюсь, що десь колись перетнемося на заході".

Також акторка зазначила, що загадковий чоловік, який ще донедавна робив її щасливою, тепер зник з її життя. "Зараз фокус уваги після щільних знімань змістився. Зараз мені хочеться присвятити час собі та своєму здоров'ю. Бо я дуже вимотана емоційно та фізично. Тому поки я проводжу час наодинці й хочу відновитися. Поки фокусуюся на собі, а далі поживемо й побачимо", - зазначає Анастасія Цимбалару.

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Хто така Анастасія Цимбалару?

Анастасія Цимбалару - українська акторка кіно і театру. Відома ролями в серіалах "Жіночий лікар.Нове життя" і "Папік". Під час повномасштабної війни в Україні проводить акторські аукціони, стала ідейною натхненницею громадянської благодійної платформи ActLots, яка збирає кошти на потреби ЗСУ.

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