Дружина Віктора Павліка похвалилася подарунком від нього

Українська бізнесвумен і блогерка Катерина Репяхова відсвяткувала своє 30-ти річчя і похвалилася подарунком, який подарував їй її чоловік, співак Віктор Павлік.
Виявилося, що на свято своїй молодій дружині артист вирішив піднести подарунок, "зроблений своїми руками". Зокрема, під час святкування в ресторані, співак виконав кілька своїх хітів для молодої дружини. Про це жінка написала на своїй сторінці в Instagram.
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Репяхова показала своє стильне святкування, музикантів, накритий стіл та модних гостей. Вона виглядала цілком щасливою і радісно веселилася, відзначаючи своє свято.
"Друзі, я вам безмежно вдячна за цю красу! Я найщасливіша! Цей день дав мені енергії на рік вперед", - написала вона.
Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова разом із їхнім сином завітала до мами артиста, бабусі Олександри, і захопили спільними кадрами.
Раніше жінка розповіла, чому вона вирішила вийти заміж за зірку української естради. На своїй сторінці в Instagram, вона влаштувала сесію запитань-відповідей із підписниками. Один із фоловерів запитав Репяхову, чому вона вирішила вийти заміж за артиста, який набагато старший за неї.
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