Тяжкохворий легендарний актор Брюс Вілліс практично не з'являється на публіці і весь свій час воліє проводити з рідними.

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса показала милі фото з їхньої прогулянки / колаж фото https://ua.depositphotos.com і Instagram

Легендарний 67-річний голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає від важкого захворювання мозку (афазії), дуже рідко куди-небудь відправляється в світ і весь час проводити в колі сім'ї. Його дружина Емма Хемінг показала свіжі фото чоловіка своїм фоловерам в Instagram.

Вона опублікувала в Stories дві фотографії, на одній з яких в кадрі Брюс гладить руку коханої в їхньому будинку в Лос-Анджелесі. А подружжя разом і посміхаючись прогулюються по лісі.

Напередодні публікації знімків Емма їх спільну з Віллісом 10-річну дочку Мейбл на концерті британського співака і актора Гаррі Стайлза в Kia Forum в районі Інглвуд. Мати і дитина весело підспівували і танцювали разом з іншими глядачами під свіжі попхіти.

Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру.

Як повідомила його старша дочка Румер Вілліс, таке рішення далося її батькові насилу, проте невиліковна хвороба (афазія) ніяк не дозволить йому як слід виконувати свою роботу.

"Всім чудовим шанувальникам Брюса ми всією сім'єю хотіли повідомити, що у нашого улюбленого Брюса виникли деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз "афазія", яка впливає на його когнітивні здібності. В результаті цього після довгих роздумів Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього значила. Це дійсно складний час для нашої родини, і ми дуже вдячні вам за вашу незмінну любов, співчуття і підтримку. Ми переживаємо це як міцна сім'я, і хотіли залучити його шанувальників, бо знаємо, як багато він означає для вас, як і ви для нього. Як завжди каже Брюс: "живіть на повну!". і ми всі плануємо слідувати його порадам", - написала вона.

Пізніше старий друг Брюса, інша зірка Голлівуду, 75-річний Сильвестр Сталлоне, підтвердив тяжкість ситуації.

"Брюс переживає дуже, дуже важкі часи. Він став свого роду некомунікабельним. Це вбиває мене. Це так сумно", - підсумував він.

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