Дружина Дмитра Комарова розповіла, де перебуває під час війни - чоловік провів її закоханим поглядом

Олександра Кучеренко розповіла, де перебуває під час війни / instagram.com/aakucherenko

Міс Україна-2016, журналістка, телеведуча і дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розповіла, де перебувала з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також залишила надихаюче послання всім українцям.

На своїй сторінці в Instagram журналістка опублікувала серію знімків, зроблених в найкрасивіших місцях Києва. Таким чином вона віддала шану українській столиці.

Кучеренко позувала в нарядах в національному стилі, створених українською дизайнеркою. Також вона розповіла, що залишилася в Києві, і пережила з улюбленим містом всі негаразди, які були у столиці за 5 місяців війни.

"Я нікуди не виїхала з початку повномасштабної війни і за останні 5 місяців бачила Київ різним: і жахливо безлюдним, і задимленим вибухами, квітучим холодною весною, наляканим сиренами, але так прагнучим життя. Квітка завжди знайде можливість розцвісти навіть у найважчий час", - каже Кучеренко.

Крім того вона закликала читачів не сумувати навіть у такий важкий для українців період: "Зараз, коли йде війна і кожному з нас важко, дуже хочеться знайти привід для радості. Треба жити. ... Кожна з українок – справжня квітка, яка за будь-яких умов неодмінно розквітне❤️".

У коментарях першим відзначився чоловік Кучеренко - ведучий і журналіст Дмитро Комаров. Він залишив під фото дружини розсип закоханих емодзі. Шанувальники журналістки також зробили компліменти її приголомшливій красі:

"Ти наша красива українська квіточка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

"Ві красунечка ❤️"

"Дуже гарно та жіночно❤️"

"Вауууу❤️❤️неймовірно!"

"Саша, Ві неймовірна!"

Раніше стало відомо, що від запроданки Ані Лорак втік коханець. Один з продюсерів натякнув, що артистку кинули через її фінансове становище, яке різко погіршилося під час війни.

Співачку українського походження Наташу Корольову, яка так само, як і Лорак, ігнорує війну в Україні в страху втратити годівницю в РФ, розкритикували за поїздку до США.

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