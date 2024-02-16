Чекаю на гістологію: зірка Мастер Шефа розповіла про утворення та операцію

Зіркова суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка нещодавно опинилася в лікарні, розсекретила, що ж насправді сталося з нею.
Виявилося, не все так просто. Зокрема, зірка перенесла операцію, де їй видалили новоутворення. "Що ж зі мною було? Це була операція дуже складна з видалення деяких новоутворень, які потрібно видалити, щоб уже не думати про них", - розповіла ведуча на своїй сторінці в Instagram.
Литвинова також додала, особливо не вдаючись у подробиці, що вона ще чекає на результати дослідження. "Ще чекаю на аналіз гістології. Трохи ще нервую, але сподіваюся, що все добре", - зазначила вона.
Литвинова також додала, що не любить ліки і намагається лікуватися гомеопатією. Але зараз їй доводиться приймати препарати і її шлунок не дуже добре реагує на це.
Нагадаємо, раніше знаменитого шеф-кухаря Ектора Хіменеза-Браво несподівано вирішили поховати недоброзичливці.
Нагадаємо, раніше Ектор Хіменез Браво, який славиться своєю проукраїнською позицією і навіть уже заговорив українською мовою, у День Святого Валентина несподівано похвалився своєю дівчиною.
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