Чекаю на гістологію: зірка Мастер Шефа розповіла про утворення та операцію

Українська ведуча розповіла про проблеми зі здоров'ям.

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Тетяна Литвинова поділилася інформацією про здоров'я / Колаж Главред, фото Instagram/tanita_litvinova

Зіркова суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка нещодавно опинилася в лікарні, розсекретила, що ж насправді сталося з нею.

Виявилося, не все так просто. Зокрема, зірка перенесла операцію, де їй видалили новоутворення. "Що ж зі мною було? Це була операція дуже складна з видалення деяких новоутворень, які потрібно видалити, щоб уже не думати про них", - розповіла ведуча на своїй сторінці в Instagram.

Литвинова також додала, особливо не вдаючись у подробиці, що вона ще чекає на результати дослідження. "Ще чекаю на аналіз гістології. Трохи ще нервую, але сподіваюся, що все добре", - зазначила вона.

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Литвинова також додала, що не любить ліки і намагається лікуватися гомеопатією. Але зараз їй доводиться приймати препарати і її шлунок не дуже добре реагує на це.

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