Я запійна: Мілявська зробила зізнання про себе і розповіла, скільки спустила в казино

Співачка розповіла про свої залежності, які не обмежилися однією.

Лоліта / скріншот, соцмережі

Співачка Лоліта Мілявська, яка підтримала диктатора Путіна і війну в Україні, зробила зізнання про свої залежності.

Зокрема, як написало пропагандистське видання Стархіт, співачка повідомила, що вона "з запійних" і не може випити мало.

"Я з тих людей, хто запійний. Не можу випити мало, тому не бухаю. Якщо я випила, то весело мені, а людям навколо — не дуже. Те ж саме з казино. Це по максимуму! І коли вийшла заборона на казино, я сказала: "Круто я при своїх!". У мене пропав азарт", — сказала Лоліта, вказавши також на проблеми з ігроманією.

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За словами Мілявської, вона також дуже захоплювалася азартними іграми і навіть проводила час за ними цілодобово. Вона догралася до того, що її стан став турбувати власника казино.

"Він сказав: "Знаєш, скільки ти програла на коло? Це було 1,7 мільйона доларів. Сьогодні день, коли ти по нулях". Пощастило, що до мене добре ставилися. Вони розуміли, що у мене дуже сильно не клеїться в житті. Я ж не просто грала. Я творила ще чудеса, могла різне зробити, поки грала в автомати. І бухнути, і там дещо ще", - зазначила зірка.

Нагадаємо, раніше Лоліта Мілявська, яка підтримала диктатора Путіна і війну в Україні, поскаржилася на свою мізерну пенсію в улюбленій РФ.

Зараз артистці 59 років, вона вже вийшла на пенсію але зізнається, виплати зовсім невеликі, менше, ніж у інших зірок, але їй вдається зводити кінці з кінцями. "З урахуванням московських надбавок зараз отримала 23 тисячі 333 рубля (приблизно 11 тисяч гривень - ред.). Пенсія невелика, але я не в образі, адже ці гроші не нараховуються з розрахунку народної любові. Пенсія нараховується з розрахунку податків, які ти платив. Тому, за нашими мірками, у мене солідна пенсія", - призналась Лоліта.

Крім того, раніше російський співак Філіп Кіркоров, який підтримав війну в Україні і дії диктатора Путіна, вляпався в черговий скандал. Так 55-річний любитель епатажу ще й на чуже зазіхнув.

Співачка Лоліта Мілявська заявила, що той "голий" наряд, в якому артист зганьбився в Алма-Аті, навіть не його. Лоліта заявила, що напівголий наряд належав їй.

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