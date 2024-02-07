"Я вижив": ослаблений боксер Узєлков загримів у лікарню

44-річний спортсмен порушив мовчання після того, як йому знадобилася медична допомога.

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В'ячеслава Узєлкова госпіталізували / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узелков давно не виходив на зв'язок із шанувальниками, і тепер стало відомо, чому - спортсмена госпіталізували. Про це він самостійно повідомив у своєму блозі в Instagram.

Узєлков показав відео, на якому видно крапельницю, що стирчить із його кисті, і фрагмент лікарняної палати. Відео він підписав одночасно тривожно й оптимістично: "Усім привіт. Я вижив і не дам спокою ворогам. Слава Україні!"

Також у ролику можна почути ослаблений голос спортсмена, ніби він говорить через силу: "Отак іде шлях до твого життя, твого існування. Усім гарного дня".

Причину своєї госпіталізації В'ячеслав Узєлков озвучувати не став. Також поки не відомо, скільки ще він пробуде в медичному закладі під наглядом лікарів.

Дивіться відео В'ячеслава Узєлкова з лікарні:

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