"Я вижив": ослаблений боксер Узєлков загримів у лікарню

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узелков давно не виходив на зв'язок із шанувальниками, і тепер стало відомо, чому - спортсмена госпіталізували. Про це він самостійно повідомив у своєму блозі в Instagram.
Узєлков показав відео, на якому видно крапельницю, що стирчить із його кисті, і фрагмент лікарняної палати. Відео він підписав одночасно тривожно й оптимістично: "Усім привіт. Я вижив і не дам спокою ворогам. Слава Україні!"
Також у ролику можна почути ослаблений голос спортсмена, ніби він говорить через силу: "Отак іде шлях до твого життя, твого існування. Усім гарного дня".
Причину своєї госпіталізації В'ячеслав Узєлков озвучувати не став. Також поки не відомо, скільки ще він пробуде в медичному закладі під наглядом лікарів.
Дивіться відео В'ячеслава Узєлкова з лікарні:
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