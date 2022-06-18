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"Я з вами": Майк Тайсон коротко, але сильно підтримав українців

18 червня 2022, 22:22

"Залізний Майк" Тайсон був такий люб'язний, що записав коротке відеозвернення до всіх жителів України зі словами підтримки.

Тайсон, прапор
Майк Тайсон / колаж ua.depositphotos.com и УНІАН

Відомий фотограф з України Олексій Колесніков випадково зустрівся на вулиці в місті Денвер (США) з легендарним американським боксером Майком Тайсоном. "Залізний Майк" був такий люб'язний, що записав коротке відеозвернення до всіх жителів України зі словами підтримки.

Послання боксера було коротким і складалося з трьох слів: "Я з вами!".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що легендарний американський кіноартист (зірка франшизи "Термінатор") і колишній губернатор штату Каліфорнія (США) Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував влада Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.

"1300 ракет, які Росія випустила за перші два місяці війни по Україні, коштували 7,7 млрд євро. За цей час Європа заплатила росіянам 44 млрд євро за енергоносії. Наші руки закривавлені. Ми повинні зробити все, щоб позбутися нашої залежності від викопного палива", – сказав артист.

До того, Аліса Мілано, американська актриса, яка найбільш відома роллю Фібі Холліуел в серіалі "Всі жінки-відьми", на своєму прикладі показала, як американці можуть підтримати Україну у війні з РФ.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала ролик, для якого позує в красивій футболці, виконаній в кольорах українського прапора. Такий одяг випускає американський бренд джинсового одягу Agolde.

Гроші за жовто-сині футболки будуть перераховані для фінансування потреб українців, які постраждали від військової агресії РФ. Вартість однієї футболки становить 40 євро (близько 1244 грн. за офіційним курсом).

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Автор: Єгор Бунін
новини США Майк Тайсон війна Росії та України
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