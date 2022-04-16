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"Я одну професію змінила на нових 16": Нікітюк розповіла, як війна змінила її життя

16 квітня 2022, 15:02

Творче і розмірене життя телеведучої різко помінялось з початком вторгнення Росії в Україну.

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Нікітюк розповіла, як війна змінила її життя / instagram.com/lesia_nikituk/

Українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк зізналася, що після нападу РФ на Україну стала волонтером і допомагає переселенцям з пошуком житла, поселенням і харчуванням.

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону вона розповіла, що вже не відчуває себе людиною з мільйонами підписниками в соцмережах і зіркою.

"Тією людиною я була до 24 числа, але після того, як нас прийшли "звільняти", я одну професію змінила на нових 16, скажімо так. Тепер я ріелтор, завскладом, водій, коли треба. Наводжу порядки, відводжу, селю, намагаюся знайти потрібні продукти, одяг, ковдри, подушки для людей, щоб вони змогли... Не у всіх відразу виходить заснути, але хоча б прилягти і відпочити. Це стара моя професія - ведуча і блогер", - розповіла Нікітітюк.

Також телеведуча зазначила, що організувала в приміщенні початкової школи центр для переселенців, які змушені були покинути мирні міста після окупації або обстрілів російською армією.

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instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, телеведуча Леся Нікітюк знаходить неприйнятним той факт, що співачка Марув з більшою охотою міркує про прийдешнє материнство і мінливості долі у виданні країни-агресора, ніж, наприклад, переживає і надає допомогу рідному для неї місту Харків.

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війна в Україні Леся Нікітюк Дмитро Гордон
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