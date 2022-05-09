УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Не знаю, як вони будуть з цим жити": Монеточка, що втекла з РФ, засудила зірок-путіністів

9 травня 2022, 23:13

У співачки для них є лише одне виправдання.

false
Монеточка, що втекла з РФ, засудила російських зірок-путіністів / instagram.com/monetochkaliska

Російська співачка і композитор Єлизавета Гирдимова, яка виступає під псевдонімом Монеточка, покинула рф в перші дні повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Артистка готується стати матір'ю, до того ж їй, як творчої особистості, вкрай важливо мати свободу слова, з якою в Росії і до війни було погано, а тепер і поготів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для шоу "А поговорить?": "Мені дуже хотілося відчувати свободу у своїх висловлюваннях. Думаю, це основна причина. В принципі, в попередні роки виходило зберігати баланс. Десь у пісні зашифрувати метафору про те, що ти насправді думаєш, і моя аудиторія завжди вміла зчитувати ці метафори. Але зараз мені не хочеться ховати це за метафорами".

Прийняти це рішення Монеточці і її чоловікові, музичному продюсеру Віктору Ісаєву, було нескладно, хоч пара і бігла навмання, радячись по дорозі з друзями, які могли надати їм допомогу. Осіли вони в Литві.

Ліза зізнається - вона може знайти виправдання для тих російських артистів, які залишаються в рф, і мовчать зі страху за своє життя. Ті ж з них, хто не тільки не мовчить, але і яро підтримує війну, стають комічними персонажами, яким буде соромно дивитися своїм дітям в очі.

"Я уявляю причини, за якими ти можеш мовчати. Тобто ти не можеш виїхати зараз, тому ти вибираєш акуратні фрази. Є такі причини. Але я не можу собі уявити жодної причини, для того щоб туди йти і робити це радісно, плескати в долоні (виступати на пропутінських концертах - прим. редактора). Я не знаю, як вони будуть з цим жити, що вони скажуть дітям і всім нам",- каже артистка.

читайте такожСин Таїсії Повалій відхрестився від матері після її ганебного виступу з українською піснею на 9 травня

Раніше співачка Нюша розповіла, яку нову професію засвоює, після втечі від рашистського режиму в Ізраїль.

Інші новини:

viber
війна в Україні шоу-бізнес Монеточка новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Налетить ураган і гроза: погода в Україні різко змінитьсяНалетить ураган і гроза: погода в Україні різко зміниться Гороскоп на червень 2022 для всіх знаків зодіаку: Терезам - несподівані гроші, Стрільцям - заздрістьГороскоп на червень 2022 для всіх знаків зодіаку: Терезам - несподівані гроші, Стрільцям - заздрість "Уявіть, скільки Алла зробила для Росії": Пресняков заступився за зацьковану Пугачову"Уявіть, скільки Алла зробила для Росії": Пресняков заступився за зацьковану Пугачову Місячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіскиМісячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіски Їхали вбивати дітей – поплатилися життям: на Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП і взяли трофейЇхали вбивати дітей – поплатилися життям: на Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП і взяли трофей
Підтримайте Главред

Останні новини

23:54

Ворожі війська знову б'ють по Одесі: палає торговий центр

23:50

Арестович дав прогноз, як далі розвиватиметься війна в УкраїніВідео

23:27

Байден про ленд-ліз: це затратний крок, але ховатися від агресії ще дорожче

23:25

Історичний крок: Зеленський емоційно відреагував на підписання Байденом ленд-лізуВідео

23:13

"Не знаю, як вони будуть з цим жити": Монеточка, що втекла з РФ, засудила зірок-путіністів

Реклама
22:54

У Молдові оцінили ризики бойових дій на своїй території

22:48

Мінус 250 окупантів і 13 танків за день: на східному напрямку ЗСУ сильно прорідили ряди ворогаВідео

22:23

Росіяни накинулися на ведучу 1+1 Наталію Мосейчук у Берліні: нові подробиціВідео

22:11

Страх дійшов до комбатів: війська РФ ігнорують накази йти у наступ в Україні – ПентагонВідео

22:08

Байден підписав закон про ленд-лізу для України

21:57

Син Таїсії Повалій відхрестився від матері після її гидкого виступу з українською піснею на 9 травняВідео

21:36

Криваве небо: у Китаї сталося найрідкісніше явище у світіВідео

21:25

"Беріть Польщу і Прибалтику": нахабний росіянин розкотив губу і закликав РФ не зупинятися в УкраїніВідео

21:25

Росія випустила по Одесі три ракети 9 травня: є руйнування і постраждаліВідео

21:24

"Ґвалтівники, мародери і військові злочинці": Єфросиніна "рознесла" парад 9 травня на Красній площіВідео

21:20

Юрій Романенко. Промова Путіна 9 травня 2022 - це згасання його режиму і сутінки РосіїВідеоблоги

21:05

Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи: які теми обговорювалиВідео

21:00

"Російський військовий корабель...": Тіна Кароль показала патріотичний лук

20:59

Прикмети на 11 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:57

Фраза "ніколи знову" перетворилася на "ми повторили": Ектор Хіменес-Браво звернувся до росіян

Реклама
20:56

Сергій Стерненко. Провальний парад ганьби ПутінаВідеоблоги

20:44

В ОП обіцяють відбудовати деокуповані регіони попри ризик повернення окупантів

20:42

На Харківщині війська РФ масово відходять з окупованої БоровоїВідео

20:41

"Давати зброю – єдиний вихід": відмова країн протистояти РФ посилить її злочини – ШольцВідео

20:35

Популярний американський телеведучий передав Україні позашляховики

20:34

Чому цей День перемоги для Росії – останнійПогляд

20:33

Війна в Україні буде довгою: астролог назвала дату припинення бойових дійВідео

20:19

"Поки Женя няньчить дітей": зятя Тимошенко "спалила" в нічному клубі російська модель

20:04

США щодо промови Путіна: визнав, що немає підстав оголошувати про перемогу

19:42

У Берліні росіяни напали на знімальну групу 1+1 і Наталію Мосейчук

19:39

В Україні загинув 40-й офіцер старшого складу армії РФ – його смерть підтвердили у День перемогиВідео

19:31

Як Росія перетворила День перемоги на свято некромантівПогляд

19:25

Триває бій за Рубіжне, рашисти провалили штурм Воєводівки - ГенштабВідео

18:58

"Треба повністю рвати відносини": Кондратюк прокоментував скандал з Сумською та її донькою з РФ

18:57

Росіяни з артилерії вдарили по селам Харківщини, є загибліВідео

18:52

Шевченко розплакався в ефірі італійського ТБ, розповідаючи про УкраїнуВідео

18:48

Україна передала ЄС повністю заповнений опитувальник про членство: що даліВідео

18:19

В Україні рекордно підскочили ціни на автогаз: скільки коштує паливоВідео

18:17

Російський міф про 9 травня остаточно протухПогляд

18:14

Віра Кекелія поділилася подробицями, як дізналася про другу вагітністьВідео

Реклама
17:57

Китай не дає Путіну дотягнутися до "ядерної кнопки" – ексдепутат ДерждумиВідео

17:51

Велике щастя і сімейне благополуччя: кому зі знаків пощастить в коханні влітку

17:19

У Путіна відмовилися від авіації на параді через загрозу удару ЗСУ по військових літаках РФ - РНБОВідео

17:18

Хана Росії: навіщо Путін скасував польоти авіації на параді 9 травняПогляд

17:06

"Я в очікуванні страшного ядерного удару по Києву": Арестович потролив Путіна

17:04

Доплясалися: Кіркорову і компанії заборонили в'їзд ще в одну країну ЄвропиВідео

17:02

"Безсмертний полк" на смітнику: росіяни на параді несли портрети фейкових дідів, які потім викинулиВідео

16:47

Син кричав "нехай мене вб'є бомбою": Єфросиніна розповіла, чому відчуває себе поганою матір'ю

16:30

Парад лицемірства: Лоліта на 9 травня згадала діда-ветерана і Львів, але забула про війну в УкраїніВідео

16:22

Найсмачніша і хрустка закуска з багета в яку закохуються з першого шматочкаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти