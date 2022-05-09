"Не знаю, як вони будуть з цим жити": Монеточка, що втекла з РФ, засудила зірок-путіністів

Монеточка, що втекла з РФ, засудила російських зірок-путіністів / instagram.com/monetochkaliska

Російська співачка і композитор Єлизавета Гирдимова, яка виступає під псевдонімом Монеточка, покинула рф в перші дні повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Артистка готується стати матір'ю, до того ж їй, як творчої особистості, вкрай важливо мати свободу слова, з якою в Росії і до війни було погано, а тепер і поготів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для шоу "А поговорить?": "Мені дуже хотілося відчувати свободу у своїх висловлюваннях. Думаю, це основна причина. В принципі, в попередні роки виходило зберігати баланс. Десь у пісні зашифрувати метафору про те, що ти насправді думаєш, і моя аудиторія завжди вміла зчитувати ці метафори. Але зараз мені не хочеться ховати це за метафорами".

Прийняти це рішення Монеточці і її чоловікові, музичному продюсеру Віктору Ісаєву, було нескладно, хоч пара і бігла навмання, радячись по дорозі з друзями, які могли надати їм допомогу. Осіли вони в Литві.

Ліза зізнається - вона може знайти виправдання для тих російських артистів, які залишаються в рф, і мовчать зі страху за своє життя. Ті ж з них, хто не тільки не мовчить, але і яро підтримує війну, стають комічними персонажами, яким буде соромно дивитися своїм дітям в очі.

"Я уявляю причини, за якими ти можеш мовчати. Тобто ти не можеш виїхати зараз, тому ти вибираєш акуратні фрази. Є такі причини. Але я не можу собі уявити жодної причини, для того щоб туди йти і робити це радісно, плескати в долоні (виступати на пропутінських концертах - прим. редактора). Я не знаю, як вони будуть з цим жити, що вони скажуть дітям і всім нам",- каже артистка.

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Раніше співачка Нюша розповіла, яку нову професію засвоює, після втечі від рашистського режиму в Ізраїль.

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