Епатажний наречений Анни Трінчер накачав собі губи

Блогер в 24 роки зважився на уколи краси.
Наречений співачки Анни Трінчер скандальний блогер Олександр Волошин вирішив вдатися до популярної косметичної процедури і збільшив губи за допомогою уколів краси.
Цією новиною з підписниками поділилася артистка у своєму акаунті в Instagram.
Що спонукало хлопця на те, щоб збільшити собі губи, поки не відомо. Можливо, його надихнув приклад коханої - Анна Трінчер робила цю процедуру вже тричі. Або ж парубок просто вирішив таким чином "хайпанути", адже він відомий своїми епатажними витівками.
Перед процедурою Волошин страшно нервував: Трінчер говорила, що збільшення губ буде безболісним, але по дорозі блогер з'ясував, що це не так.
Результат Олександр Волошин поки приховує від підписників, але вже показався в оновленому вигляді своїм рідним. Мама і бабуся не оцінили перетворень блогера.
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Раніше стало відомо, що дружина відомого українського ведучого Анатолія Анатоліча в Києва потрапила в ДТП.
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