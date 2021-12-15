Епатажний наречений Анни Трінчер накачав собі губи

Анна Трінчер з нареченим Олександром Волошиним / instagram.com/annatrincher_official

Наречений співачки Анни Трінчер скандальний блогер Олександр Волошин вирішив вдатися до популярної косметичної процедури і збільшив губи за допомогою уколів краси.

Цією новиною з підписниками поділилася артистка у своєму акаунті в Instagram.

Що спонукало хлопця на те, щоб збільшити собі губи, поки не відомо. Можливо, його надихнув приклад коханої - Анна Трінчер робила цю процедуру вже тричі. Або ж парубок просто вирішив таким чином "хайпанути", адже він відомий своїми епатажними витівками.

Перед процедурою Волошин страшно нервував: Трінчер говорила, що збільшення губ буде безболісним, але по дорозі блогер з'ясував, що це не так.

Результат Олександр Волошин поки приховує від підписників, але вже показався в оновленому вигляді своїм рідним. Мама і бабуся не оцінили перетворень блогера.

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Наречений Анни Трінчер пройшов процедуру збільшення губ / instagram.com/annatrincher_official

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