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"Вийшла з 13-річного пекла": Брітні Спірс домовилася з матір'ю з приводу мемуарів

Дмитро Відоменко
29 липня 2023, 12:05 оновлено 29 липня, 12:11
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Відома попспівачка Брітні Спірс нібито коригує мемуари "жінка в мені", щоб не скомпрометувати матір і сестру
Брітні Спірс, мама, дочка
Брітні Спірс, її мама Лінн і сестра Джеймі Лінн / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Відома поп-співачка Брітні Спірс готує до друку мемуари "Жінка в мені". Про це повідомляє портал The News.

Йдеться, що в книзі попдіва розкрила подробиці особистого життя, багаторічної опіки і складних сімейних відносин. При написанні книги співачка зірка була ображена на родичів, тому готувалася представити ряд шокуючих одкровень.

Однак кілька тижнів тому Брітні пішла на примирення з родичами і тому пом'якшила епізоди книги, присвячені мамі ‒ Лінн ‒ і сестрі ‒ Джеймі Лінн.

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"Лінн і Джеймі Лінн не просили Брітні видалити деякі неприємні слова, які вона написала про них. Це був її вибір. Коли книга була написана, Брітні не спілкувалася з Лінном та Джеймі Лінном. Вона злилася, відчайдушно потребувала відповіді на свої запитання і тільки вийшла з 13-річного пекла. Брітні не розуміла, чому вони її не врятували. Але з цього часу вона відпустила все це", – розповів чоловік з оточення Брітні.

За словами інсайдера, останнім часом співачка зблизилася з родичами. І домовилася з мамою і сестрою про те, щоб більше не виносити сімейні сварки на публіку.

"Брітні зцілюється. Мама з сестрою їй допомагають і теж зцілюються. Її стосунки з Джеймі Лінн - найкращі, що коли-небудь були. Брітні і Джеймі домовилися ніколи не кидати один одного на амбразуру і тримати все, що пов'язано з сім'єю в їхньому колі з трьох жінок", – сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка фільмів "Суперперці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Уолл-стріт" Джона Хілл вперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність в найсуворішому секреті.

Також принцеса Євгенія Йоркська розповіла, що вона і Джек Бруксбенк, її чоловік, стали вдруге батьками - на світ з'явився ще один потенційний спадкоємець британського королівського престолу.

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