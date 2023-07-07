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Брітні Спірс вдарив охоронець відомого спортсмена: суть конфлікту

Дмитро Відоменко
7 липня 2023, 16:40 оновлено 7 липня, 16:41
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Охоронець баскетболіста Віктора Вембаньяма вдарив, зі слів співачки, Брітні Спірс прямо по обличчю-прямо в готелі в Лас-Вегасі.
Спірс
Брітні Спірс не по своїй волі опинилася в центрі скандалу / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Легендарна американська попспівачка Брітні Спірс розповіла про дуже неприємний інцидент, який стався в Лас-Вегасі. Як пише виконавиця в Instagram, вона всього лише хотіла сфотографуватися з баскетболістом Віктором Вембаньямою. Але його охоронець її спершу відштовхнув, а потім вдарив по обличчю.

Сам спортсмен - новачок НБА - каже, що Спірс "схопила" його до того, як спрацювала Охорона.

Сама ж Спірс заявила, що поплескала баскетболіста по плечу ‒ привертаючи його увагу ‒ коли впізнала Віктора в лобі готелі Aria в Лас-Вегасі. І просто хотіла привітати його з успішною грою.

відео дня

Співачка додала, що охоронець спортсмена Даміан Сміт вдарив її так сильно, що вона ледь не впала ‒ і вона явно не була готова до такої жорсткості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка фільмів "Мачо і ботан" і "Вовк з Уолл-стріт" Джона Хілл вперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність в найсуворішому секреті.

Також принцеса Євгенія Йоркська розповіла, що вона і Джек Бруксбенк, її чоловік, стали вдруге батьками - на світ з'явився ще один потенційний спадкоємець британського королівського престолу.

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