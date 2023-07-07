Брітні Спірс вдарив охоронець відомого спортсмена: суть конфлікту

Легендарна американська попспівачка Брітні Спірс розповіла про дуже неприємний інцидент, який стався в Лас-Вегасі. Як пише виконавиця в Instagram, вона всього лише хотіла сфотографуватися з баскетболістом Віктором Вембаньямою. Але його охоронець її спершу відштовхнув, а потім вдарив по обличчю.
Сам спортсмен - новачок НБА - каже, що Спірс "схопила" його до того, як спрацювала Охорона.
Сама ж Спірс заявила, що поплескала баскетболіста по плечу ‒ привертаючи його увагу ‒ коли впізнала Віктора в лобі готелі Aria в Лас-Вегасі. І просто хотіла привітати його з успішною грою.
Співачка додала, що охоронець спортсмена Даміан Сміт вдарив її так сильно, що вона ледь не впала ‒ і вона явно не була готова до такої жорсткості.
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