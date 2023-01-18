"Ви борщ": Катя Осадча розповіла про перші серйозні пустощі півторарічного сина

Українська модель, ведуча та громадська діячка Катя Осадча - мама трьох синів. Молодшому, Данилу, всього півтора року. Проте малюк вже встиг зробити перші кроки в мас-медіа.
Осадча на своїй сторінці в Instagram поділилася кумедною історією: спершу в сторіс ведучої з'явилося дивне розпливчате фото - фрагмент її з Данилом обличь з великим написом: "Ви борщ".
Через дві години Катерина пояснила, що означає це дивне послання. Її смартфон потрапив до рук півторарічного сина, який буквально за хвилину встиг зробити селфі з мамою, і запостити його в соціальну мережу, поки його не спіймали на "гарячому".
У відеовикритті маленького пустуна Осадча зі сміхом розповіла, що з Данила росте справжній SMM-менеджер.
"Боюсь подумати, що буде далі", - зазначає ведуча. Хоча по відео і видно, що подвиги маленького Данила викликали у неї щирий сміх, що для змучених війною душ українців зараз - справжній скарб.
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