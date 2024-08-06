"Візьму зброю в руки": Павло Зібров ошелешив заявою

Павло Зібров готовий захищати Україну, якщо це буде необхідно.

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Павло Зібров поважає артистів, які захищають Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Український співак Павло Зібров заявив, що не виключає ситуації, коли йому доведеться взяти зброю до рук і піти воювати, а також висловив свою повагу до артистів, які перебувають на фронті.

Як розповів співак в інтерв'ю "Апострофу", кожен повинен робити те, що наблизить перемогу нашої країни.

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"Я пишаюся нашими артистами-захисниками, тому що не так просто відкласти мікрофон і взяти в руки зброю. На повагу заслуговують і ті знаменитості, які підтримують бойовий дух, приїжджають на передову до хлопців, до шпиталів, організовують і беруть участь у концертах на підтримку, збирають кошти на всі потреби армії. Кожен на своєму місці має робити все заради нашої перемоги. Головна роль артиста - бути потрібним глядачеві, воїнам, своїй державі, зробити все можливе для перемоги як у тилу, так і на фронті", - зазначив співак.

Також Зібров ствердно заявив, що не стоятиме осторонь, якщо він буде необхідний у лавах ЗСУ.

"Я вже хлопець дорослий, трошки за... Але сила і міць у мені є, і якщо знадобиться, звісно, візьму в руки зброю і захищатиму свою сім'ю і країну", - сказав артист.

Хто такий Павло Зібров? Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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Зазначимо, нещодавно Павло Зібров розповів кумедну історію про те, як оновлював даними в ТЦК. Як розповів артист, його викликали до територіального центру комплектування для уточнення даних того дня, коли він з оркестром знімав кліп на оновлену пісню.

А також Алла Кудлай розповіла, чому вонатак прив'язана до Павла Зіброва. Популярна артистка зізналася, що має до колеги ніжні почуття. Вони багато років знайомі, часто виступали дуетом і між ними безумовно є особливий зв'язок.

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