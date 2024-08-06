УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Візьму зброю в руки": Павло Зібров ошелешив заявою

Еліна Чигис
6 серпня 2024, 21:34
167
Павло Зібров готовий захищати Україну, якщо це буде необхідно.
Павло Рибров
Павло Зібров поважає артистів, які захищають Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Український співак Павло Зібров заявив, що не виключає ситуації, коли йому доведеться взяти зброю до рук і піти воювати, а також висловив свою повагу до артистів, які перебувають на фронті.

Як розповів співак в інтерв'ю "Апострофу", кожен повинен робити те, що наблизить перемогу нашої країни.

відео дня

"Я пишаюся нашими артистами-захисниками, тому що не так просто відкласти мікрофон і взяти в руки зброю. На повагу заслуговують і ті знаменитості, які підтримують бойовий дух, приїжджають на передову до хлопців, до шпиталів, організовують і беруть участь у концертах на підтримку, збирають кошти на всі потреби армії. Кожен на своєму місці має робити все заради нашої перемоги. Головна роль артиста - бути потрібним глядачеві, воїнам, своїй державі, зробити все можливе для перемоги як у тилу, так і на фронті", - зазначив співак.

Також Зібров ствердно заявив, що не стоятиме осторонь, якщо він буде необхідний у лавах ЗСУ.

"Я вже хлопець дорослий, трошки за... Але сила і міць у мені є, і якщо знадобиться, звісно, візьму в руки зброю і захищатиму свою сім'ю і країну", - сказав артист.

Хто такий Павло Зібров?

Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

Павло Зібров - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно Павло Зібров розповів кумедну історію про те, як оновлював даними в ТЦК. Як розповів артист, його викликали до територіального центру комплектування для уточнення даних того дня, коли він з оркестром знімав кліп на оновлену пісню.

А також Алла Кудлай розповіла, чому вонатак прив'язана до Павла Зіброва. Популярна артистка зізналася, що має до колеги ніжні почуття. Вони багато років знайомі, часто виступали дуетом і між ними безумовно є особливий зв'язок.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Павло Зібров новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

В районі полігону РФ на Донеччині - серія вибухів: "прилетіло" по казармах

В районі полігону РФ на Донеччині - серія вибухів: "прилетіло" по казармах

22:19 Україна
Нью-Йорк можуть захопити найближчим часом: що відбувається у селищі

Нью-Йорк можуть захопити найближчим часом: що відбувається у селищі

21:49 Україна
Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

21:06 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 7 серпня: Дівам - велика можливість, Терезам - зміни 7461

Гороскоп на завтра 7 серпня: Дівам - велика можливість, Терезам - зміни

Максим Галкін публічно принизив Аллу Пугачову - що витворив гуморист 5710

Максим Галкін публічно принизив Аллу Пугачову - що витворив гуморист

Україна під атакою потужної магнітної бурі: коли почнеться новий шторм 4041

Україна під атакою потужної магнітної бурі: коли почнеться новий шторм

Саме цієї мети добиватиметься Путін : Кремль має хитрий план щодо України – Морозов 3323

"Саме цієї мети добиватиметься Путін": Кремль має хитрий план щодо України – Морозов

Останні новини

22:48

Росіяни не переживуть: путіністка Анастасія Волочкова зізналася у зв'язку з Аллою Пугачовою

22:33

"Гроші не пахнуть смертю": французький режисер Гаспар Ное приїхав до Москви

22:19

В районі полігону РФ на Донеччині - серія вибухів: "прилетіло" по казармах

22:18

Віра Брежнєва публічно вступила в суперечку з фанаткою - причина скандалу

22:08

Бої у Курській області: росіяни зганьбилися заявами про "відступ дрг"

Путін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблемуПутін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблему
21:49

Нью-Йорк можуть захопити найближчим часом: що відбувається у селищі

21:34

"Візьму зброю в руки": Павло Зібров ошелешив заявою

21:14

Українцям в серпні знову можуть вимикати світло: експерти шокували прогнозом

21:06

Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

Реклама
21:04

Кейт Мосс із дочкою похвалилися шикарними фігурами на пляжі

20:56

Як видалити бруд з мікрохвильової печі за лічені хвилини: найпростіший метод

20:12

ЗСУ перевершили окупантів у липні: Зеленский здивував заявою про дрони

20:07

Розкрито мету боїв за Курську область: коли і чим закінчаться - прогноз

19:58

Будинок Тома Генкса пограбували невідомі - подробиці

19:54

Будуть сяяти: як почистити автомобільні фари - неймовірний лайфхак з оцтом

19:50

Грозові дощі заливатимуть майже всю Україну: де буде хороша погода

19:22

Є знищена авіація і полонені: перші дані про втрати РФ у Курській області

19:17

"Так сказав Залужний": Камалія розповіла, чому передумала іти на фронт

19:13

Усе горить і вибухає: у Криму на аеродромі почалася жорстка пожежа

19:02

Росія перекинула резерви через "прорив ЗСУ": подробиці боїв у Курській областіВідео

Реклама
19:00

Захід знову дав Путіну себе обдурити: що показав обмін ув'язненимиПогляд

18:56

Як збільшити урожай помідорів: потрібно зробити лише одну важливу дію

18:45

"Вже четвертий набряк Квінке": зірка "Дизель Шоу" загриміла в лікарню

18:45

Війна прийшла до Курської області: всі подробиці про несподівану операцію

18:44

Що буде, якщо лягати спати з мокрою головою: фахівці попередили про серйозні проблеми

18:04

Щоб не отруїтись: де краще зберігати консерви – важливий нюанс

18:03

Каховська ГЕС здасться "квіточками": Путін планує аварію на ЗАЕС - експерт

18:01

Що не можна робити наступного дня після Яблучного Спаса: прикмети 7 серпня

17:43

Що з демобілізацією: у ВР зробили відверту заяву

17:38

РФ штурмує Часів Яр з флангів: в НГУ розкрили критичну ситуацію в мікрорайоні Канал

17:32

Друга дитина та можливий шлюб: Тіна Кароль дала загадковий коментар

17:01

Чи можна заморожувати виноград: порада для господинь, щоб зберегти ягоди до зимиВідео

16:55

Гарріс обрала Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти: у СNN розкрили важливі деталі

16:31

Партнери наполягають знизити призовний вік: у ВР сказали, чи підуть 18-річні воювати

16:31

F-16 постачають пізно, Україні треба до 200 літаків: на Заході видали відверту заяву

16:19

Порошенко просуває закон про виїзд за кордон депутатів та чиновників, щоб ті могли відвідувати свої родини у Європі – експерт

16:05

"Новий зміст": Марія Яремчук уперше заговорила про крихітку-сина

15:53

Що покласти в бачок унітазу для запаху: 6 засобів, які знайдуться у домі

15:53

Декілька серій потужних вибухів: росіяни атакували Суми ракетами та КАБами

15:49

В ЄС дали "зелене світло" траншу макрофіну на на 4,2 млрд євро для України

Реклама
15:49

Навіщо сипати в унітаз пральний порошок - вирішить проблему моментально

15:45

Це вже не РДК: новий прорив кордону РФ одразу в двох областяхФото

15:44

Росіяни "запланували" концерт Пугачової і смішно зганьбилися

15:41

Україна нарощує обсяги виробництва ракет: подробиці Ставки Зеленського

15:31

Відключати світло будуть не у всіх: стало відомо, для кого не діятимуть графіки

14:54

Переломи, опіки, зашите обличчя: зірку "Слуги народу" серйозно поранено на фронті

14:50

У Путіна прокоментували можливість переговорів на основі формули Зеленського

14:47

Більшість навіть не здогадується: чи можна мити посуд господарським миломВідео

14:06

Як відмити скло духовки від жиру - копійчаний засіб, який є вдома

14:00

Повертається до життя: лікарям вдалось чудом поставити Розового на ноги

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти