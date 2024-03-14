Можлива коханка принца Вільяма і колишня подруга Кейт: що про неї відомо і який вигляд вона має

Британські таблоїди назвали ім'я можливої коханки принца Вільяма.

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Роуз була близькою подругою Кейт Міддлтон / Колаж Главред, фото Instagram/houghton_hall

Західні ЗМІ перебирають одне ім'я - Роуз Генбері та пов'язують його з принцом Вільямом.

Зокрема, ім'я Генбері знову опинилося в центрі уваги після монологу Стівена Колберта в "Пізньому шоу", пише Etonline.

На тлі триваючого відновлення Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині в січні та її скандалу з фотошопом, що викликав безліч спекуляцій, тепер у заголовках домінує ще одна дискусія за участю принца Вільяма і однієї з колишніх близьких подруг Кейт, Роуз Генбері.

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Ім'я Генбері та чутки про ймовірний роман з Вільямом знову опинилися в центрі уваги після того, як Стівен Колберт присвятив цій темі близько трьох хвилин під час свого монологу в програмі "Пізнього шоу". В іронічній формі Кольбер сказав, що у нього є тривожні новини про королівську сім'ю Англії.

"Тепер інтернет-розслідувачі припускають, що відсутність Кейт може бути пов'язана з романом її чоловіка і майбутнього короля Англії Вільяма", - незворушно промовив Кольбер.

Пізніше він додав: "Отже, я думаю, ми всі знаємо, хто ця ймовірна інша жінка - скажіть це разом зі мною - маркіза Чолмонделі... з 2019 року ходять чутки про роман між Вільямом і Генбері". За повідомленнями таблоїдів, коли Кейт припускала, що викрила принца, він віджартувався, сказавши, що в цьому немає нічого страшного. "Ха-ха" - завжди гарна відповідь, коли твоя дружина звинувачує тебе в зраді", - жартував ведучий.

Хто така Роуз Генбері?

Роуз 39 років, вона колишня модель. Офіційно вона Сара Роуз Чолмонделі, маркіза Чолмонделі. У неї та її чоловіка Девіда, 7-го маркіза Чолмонделі, троє дітей - 15-річні близнюки Олександр Г'ю Джордж Чолмонделі, граф Роксевідж; лорд Олівер Тімоті Джордж Чолмонделі; та їхня 8-річна донька Леді Айріс Марина Алін Чолмонделі.

Роуз колись обіймала посаду дослідника у Майкла Ендрю Гоува, члена парламенту і нинішнього державного секретаря з питань житлового будівництва та громад. За даними The Independent, зараз Роуз управляє майном чоловіка.

Пара познайомилася в Італії 2003 року і через шість років заручилася. Вони одружилися на приватній церемонії в ратуші Челсі в Лондоні 2009 року.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Довгий королівський зв'язок

Кажуть, що сім'я Роуз має давню історію з британською королівською родиною. За повідомленнями, її бабуся, леді Елізабет Ламбарт, була однією з подружок нареченої королеви Єлизавети II, коли вона вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена, герцога Единбурзького, 1947 року.

На фото - чоловік Роуз

Вони колишні сусіди

Вільям і Кейт колись були сусідами Роуз і Девіда. Роуз рідко дає інтерв'ю, але в інтерв'ю English Home 2023 року її попросили описати свій будинок.

Роуз сказала, що їй потрібно було пристосуватися до величезного будинку, коли вона вперше переїхала в нього 2009 року.

"Спочатку переїзд куди-небудь здається незручним, і мені знадобився певний час, щоб пристосуватися і відчути себе як вдома", - сказала вона. "Ми використовуємо перший поверх, а також другий і третій поверхи, де розташовані спальні. Перший поверх в основному займають парадні зали. Я не знаю, скільки всього у нас кімнат", - говорила вона.

Зв'язок із принцом

Звинувачення в романі між майбутнім королем Англії та Роуз вперше з'явилися у квітні 2019 року, після того як британський таблоїд уперше спровокував чутки про ймовірну сварку між Роуз і Кейт. Приблизно в той самий час під час прогулянки було помічено, що Кейт холодно відсмикнула плече, коли до нього доторкнувся принц Вільям.

Втім, Роуз була присутня на коронації короля Чарльза на початку травня минулого року, хоча не було жодних фотографій її з Кейт.

"На жаль, якщо слуху надати можливість робити свою справу, він може пробігти 20 кіл по всьому світу, перш ніж ви навіть подумаєте про те, як ви хочете з цим впоратися", - сказав королівський експерт і автор Омід Скобі.

Сам палац не коментує можливі стосунки Роуз і Вільяма.

Додамо, днями на сторінці сім'ї Уельських у соцмережах з'явився перший "післяопераційний" знімок Кейт Міддлтон. На фотопортреті, присвяченому Дню матері, принцеса позує в оточенні чотирьох своїх дітей.

А також стан здоров'я Кейт Міддлтон уже досить довгий час покритий таємницею, і це не на жарт тривожить підданих. Шанувальники принца і принцеси вже почали критикувати їх за таке мовчання.

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