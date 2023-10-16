"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть": Макаревич посварив російських проагандистів

Фронтмен легендарної рокгрупи "Машина часу" і відомий противник путінського режиму Андрій Макаревич жорстко облаяв російських пропагандистів - адже ті говорили, що він через загострення військових дій покинув втечею Ізраїль.
"[Мерзотник ‒ Главред] з жовтої російської преси вже встигли написати, що Макаревич знову втік від війни, на цей раз ізраїльської, і прохолоджується в Європі. Війна мене застала наприкінці другого тижня наших гастролей з "Машиною часу". І переривати їх, скасовувати їх закінчення я просто не міг. Але сьогодні ми відіграли останній концерт, а завтра я лечу додому – в Ізраїль", – розповів співак у своєму Facebook.
Макаревич також додав, що з радістю пішов би на фронт захищати Ізраїль, проте стверджує ‒ йому не дадуть в руки зброю.
"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть, я з'ясовував, хоча я дуже непогано стріляю. Але я постараюся чимось бути корисним", - підкреслив музикант.
Нагадаємо, раніше визнаний іноземним агентом комік Максим Галкін, який разом з Аллою Пугачовою і дітьми живе в Ізраїлі, розповів, як переживає атаку терористів ХАМАС на Ізраїль.
Також шанувальники стурбовані долею американського співака і музиканта Бруно Марса: артист повинен був давати концерт в Тель-Авіві, але виступ скасували, а сам Марс не виходить на зв'язок.
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