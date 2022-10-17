Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою

Павлік наніс Христині та онукові сімейний візит.
Народний артист України, співак Віктор Павлік у свої 56 років може похвалитися величезним багатством - у нього троє дітей (четвертий, син Павло, помер два роки тому) і двоє чудових онуків.
Через війну родинні візити та сімейні посиденьки багатьом українцям довелося скоротити. Тим цінніше здаються зустрічі з близькими. Нещодавно Павлік відвідав свою єдину доньку Христину.
Фотографіями з 35-річною спадкоємицею та її сином артист поділився на своїй сторінці в Instagram. "Провідав доцю і онука ! ❤️", - пише Павлік.
Шанувальники співака відзначають неймовірну схожість між ним і Христиною. Також вони висловили своє захоплення красою дівчини. Особливої уваги, звичайно, заслужила посмішка самого Павліка: на знімках видно, що артист буквально світиться від щастя через зустріч з рідними серцю людьми.
Раніше українська телеведуча Лідія Таран поділилася своєю гордістю - показала брата-героя, який зараз захищає Україну від російських окупантів.
Також стало відомо, що українська професійна тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік-француз Гаель Монфіс стали батьками уперше. У пари народилася донька. Дівчинку назвали незвичайним ім'ям.
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