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Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою

17 жовтня 2022, 14:00

Павлік наніс Христині та онукові сімейний візит.

Віктор Павлік з дружиною і сином
Віктор Павлік з дружиною Катериною Репяховою та сином Михайлом / instagram.com/viktorpavlik

Народний артист України, співак Віктор Павлік у свої 56 років може похвалитися величезним багатством - у нього троє дітей (четвертий, син Павло, помер два роки тому) і двоє чудових онуків.

Через війну родинні візити та сімейні посиденьки багатьом українцям довелося скоротити. Тим цінніше здаються зустрічі з близькими. Нещодавно Павлік відвідав свою єдину доньку Христину.

Фотографіями з 35-річною спадкоємицею та її сином артист поділився на своїй сторінці в Instagram. "Провідав доцю і онука ! ❤️", - пише Павлік.

Шанувальники співака відзначають неймовірну схожість між ним і Христиною. Також вони висловили своє захоплення красою дівчини. Особливої уваги, звичайно, заслужила посмішка самого Павліка: на знімках видно, що артист буквально світиться від щастя через зустріч з рідними серцю людьми.

Віктор Павлік з донькою та онуком
Віктор Павлік з донькою Христиною та онуком / instagram.com/viktorpavlik

Раніше українська телеведуча Лідія Таран поділилася своєю гордістю - показала брата-героя, який зараз захищає Україну від російських окупантів.

Також стало відомо, що українська професійна тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік-француз Гаель Монфіс стали батьками уперше. У пари народилася донька. Дівчинку назвали незвичайним ім'ям.

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