Бачити не хочуть: Аллу Пугачову "відшили" в РФ через новий статус

У ЗМІ Примадонну їдко критикують, але рішучих дій побоюються.

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Алла Пугачова іноагент - у рф відмовляються присвоювати Примадонні статус іноагента / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

У вересні 2022 року шоумена і коміка Максима Галкіна занесли в країні-агресорі до списку іноземних агентів через його критику війни в Україні. Пізніше його дружина, співачка Алла Пугачова, солідарна з його переконаннями, зажадала і для себе присвоєння статусу іноагента.

Тоді її прохання було відхилено. Чиновники країни-окупанта знову порушили це питання після трагедії 8 липня - Примадонна жорстко засудила масовану ракетну атаку рф по Україні, внаслідок якої ворожий снаряд пошкодив Охматдит.

Утім, солідарність з українським народом і критика кремлівської верхівки не була розглянута в країні-агресорі, як достатній привід, щоб визнати Аллу Пугачову іноземним агентом. Про це повідомляють росЗМІ.

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"Наразі в розпорядженні Мін'юсту Росії немає відомостей, що дають змогу зробити висновок про наявність обставин, з якими чинне законодавство пов'язує виникнення названих обов'язків (визнання іноагентом - прим. редактора)", - повідомив представник Мін'юсту.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Хто така Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Алла Пугачова - останні новини:

Раніше стало відомо, чому насправді розлучилися Філіп Кіркоров і Алла Пугачова. Приватну версію висловив колишній концертний директор співака, і зазначив, що роман Примадонни з Галкіним там ні до чого.

Тим часом колишній друг Алли Пугачової розповів про її проблеми з Максимом Галкіним. Нібито в їхньому шлюбі зараз не все так гладко, як вони намагаються показати в інформаційному просторі.

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