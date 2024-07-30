Бачити не хочуть: Аллу Пугачову "відшили" в РФ через новий статус

У вересні 2022 року шоумена і коміка Максима Галкіна занесли в країні-агресорі до списку іноземних агентів через його критику війни в Україні. Пізніше його дружина, співачка Алла Пугачова, солідарна з його переконаннями, зажадала і для себе присвоєння статусу іноагента.
Тоді її прохання було відхилено. Чиновники країни-окупанта знову порушили це питання після трагедії 8 липня - Примадонна жорстко засудила масовану ракетну атаку рф по Україні, внаслідок якої ворожий снаряд пошкодив Охматдит.
Утім, солідарність з українським народом і критика кремлівської верхівки не була розглянута в країні-агресорі, як достатній привід, щоб визнати Аллу Пугачову іноземним агентом. Про це повідомляють росЗМІ.
"Наразі в розпорядженні Мін'юсту Росії немає відомостей, що дають змогу зробити висновок про наявність обставин, з якими чинне законодавство пов'язує виникнення названих обов'язків (визнання іноагентом - прим. редактора)", - повідомив представник Мін'юсту.
Хто така Алла Пугачова
Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
Алла Пугачова - останні новини:
Раніше стало відомо, чому насправді розлучилися Філіп Кіркоров і Алла Пугачова. Приватну версію висловив колишній концертний директор співака, і зазначив, що роман Примадонни з Галкіним там ні до чого.
Тим часом колишній друг Алли Пугачової розповів про її проблеми з Максимом Галкіним. Нібито в їхньому шлюбі зараз не все так гладко, як вони намагаються показати в інформаційному просторі.
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