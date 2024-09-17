Відео: Шакіра пішла зі сцени через нахабного шанувальника, який просунув телефон під спідницю

Співачка Шакіра змушена була піти зі сцени через нахабного фаната.

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Шакіру поставили в незручне становище / колаж: Главред, фото: instagram.com/shakira

У мережу потрапило відео, як співачка Шакіра потрапила в неприємну ситуацію, завдяки своєму прихильнику.

На відео, яке поширюється соціальними мережами, видно, як Шакіра танцює на сцені, радуючи своїх шанувальників. Пізніше, під час своїх фірмових рухів стегнами, співачка помічає, що чоловік, який стоїть у перших рядах, просовує телефон буквально під спідницю артистці.

Хто така Шакіра? Шакіра Ізабель Мебарак Ріполь - колумбійська співачка, авторка пісень, танцівниця, музична продюсерка, хореографка і модель, повідомляє портал "Вікіпедія". відео дня

Вона ніяковіє і намагається захистити себе від такого нахабного вторгнення.

Пізніше, вона спускається в зал і продовжує танцювати вже з глядачами з глядацької зали.

На відео - Шакіра і нахабний шанувальник:

Фанат намагався залізти Шакірі під спідницю / Скріншот телеграм

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Нещодавно Шакіра спровокувала нову чутку про роман. Її ймовірним обранцем став популярний 31-річний британський актор і зірка серіалу "Емілі в Парижі" Люсьєн Лавісконт.

Раніше також латиноамериканська співачка Шакіра розповіла про те, як пожертвувала кар'єрою заради щасливих стосунків із футболістом і батьком її дітей Жераром Піке.

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